Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor”

Gulfstream G650ER
Foto: Profimedia Images

Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de afaceri importantă, relatează The Independent.

Leeds a revenit în Marea Britanie miercuri, după ce a văzut cum resturile unei drone iraniene cad „ca o grindină” pe proprietatea sa de pe malul mării, în timp ce se afla cu copiii săi în Palm Jumeirah, sâmbătă seara.

„Aceasta a fost calea ușoară de ieșire”, a spus el despre avionul privat cu care s-a întors acasă.

„Nu am plecat din cauza rachetelor. Organizez un prânz de afaceri cu peste 1.000 de persoane și nu aveam cum să-l ratez”, a adăugat el.

Totuși, Leeds spune că a fost „tulburător” să vadă cum bucăți de dronă cad peste vila sa.

„Eram acasă cu copiii. Am auzit o explozie și au început să cadă resturi”, a spus omul de afaceri, care are patru copii cu vârste cuprinse între 1 și 8 ani.

„A fost tulburător, mai ales cu copii mici, să vezi rachete zburând deasupra casei tale”, a adăugat el.

Leeds și-a atras critici după ce a postat despre evadarea sa costisitoare pe rețelele de socializare.

„Dacă ai bani, să pleci din Emiratele Arabe Unite nu este o problemă”, a spus Leeds într-o serie de postări pe X, alături de fotografii cu el și familia fratelui său la bord.

El spune însă că Dubaiul e „sigur”.

„Oamenii nu fug din Dubai. Le-am oferit prietenilor mei locuri gratuite în avion și nimeni nu a fost interesat. Când oamenii îmi spun în Anglia: «În sfârșit te-ai întors dintr-o zonă de război», le spun că Dubaiul este complet sigur”, a continuat el.


