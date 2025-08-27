„Un ipocrit”. Phenianul este revoltat în urma declarațiilor din Biroul Oval ale președintelui sud-coreean. De la ce a pornit scandalul

Coreea de Nord l-a calificat pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung drept un „ipocrit”, după declaraţiile sale privind denuclearizarea peninsulei coreene în timpul unei vizite la Washington, relatează Reuters. Lee Jae Myung a declarat luni în Statele Unite că alianţa dintre Seul şi Washington va fi „consolidată” atunci când „va exista o cale către denuclearizare, pace şi coexistenţă în peninsula coreeană”.

De la preluarea mandatului în iunie, preşedintele sud-coreean a declarat că doreşte să îmbunătăţească relaţiile cu Coreea de Nord, care deţine arme nucleare. Însă, prin recentele sale declaraţii, preşedintele sud-coreean, care „pretindea că doreşte restabilirea relaţiilor” cu Coreea de Nord, şi-a dezvăluit „adevărata natură de obsedat de confruntare” şi de „ipocrit”, a declarat agenţia oficială de presă a Phenianului.

„Menţiunea lui Lee despre „denuclearizare” nu este altceva decât un vis naiv, ca şi cum ai încerca să prinzi un nor plutind pe cer”, a adăugat KCNA.

De la eşecul summitului cu Statele Unite din 2019, Coreea de Nord insistă că nu va renunţa niciodată la armele sale nucleare şi s-a definit ca o putere nucleară „ireversibilă”.

În cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump la Casa Albă, luni, preşedintele sud-coreean i-a cerut preşedintelui american, care s-a lăudat adesea cu relaţiile sale personale cu Kim Jong-un, să contribuie la instaurarea păcii între Nord şi Sud.

Preşedintele american, care s-a întâlnit cu Kim Jong-un de trei ori în timpul primului său mandat, a declarat în cadrul acestei întâlniri că speră să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, poate chiar în acest an.

Editor : C.A.