Un jucător de rugby din Noua Zeelandă era să rateze prima selecție la naționala All Blacks, după ce câinele i-a mâncat pașaportul

Rugbystul neozeelandez Leroy Carter a dezvăluit că fost la un pas să rateze prima selecţie la naţionala All Blacks, după ce câinele său i-a mâncat paşaportul, informează cotidianul The Independent, preluat de Agerpres.

„Mi-am scos paşaportul pentru a-i face o fotografie şi a o trimite managerului echipei, iar apoi l-am lăsat pe noptieră”, a povestit Carter, joi, în cursul unei conferinţe de presă.

„Partenera mea a plecat la sală şi a lăsat câinele singur în casă. Acesta s-a plimbat pe hol, iar apoi a sărit pe pat şi mi-a ros paşaportul şi protecţiile dentare”, a adăugat jucătorul în vârstă de 27 de ani.

„A fost puţin haos ieri (miercuri). Am încercat să obţin un paşaport de urgenţă, dar cred că acum totul s-a rezolvat”, a mai spus Carter.

Cunoscut mai ales pentru evoluţiile sale în rugby-ul în VII (unde echipele de rugby sunt formate din 7 jucători), unde a adunat 116 selecţii pentru Noua Zeelandă, Leroy Carter a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara trecută.

El a fost convocat, spre surpriza generală, de selecţionerul naţionalei de rugby în XV (formația clasică de rugby, în 15 jucători) a Noii Zeelande, Scott Robertson, pentru meciul de debut în Rugby Championship 2025, împotriva selecţionatei Argentinei, programat pe 16 august la Cordoba

