Live TV

Un jucător de rugby din Noua Zeelandă era să rateze prima selecție la naționala All Blacks, după ce câinele i-a mâncat pașaportul

Data actualizării: Data publicării:
Paris, France, 25 July, 2024. Leroy Carter (12) of Team New Zealand runs the ball during the Paris 2024 Olympic Games Rugby Sevens match between South Africa and New Zealand Quarter Final at the Stade de France on July 25, 2024 in Paris, France. Credit: P
Leroy Carter e un cunoscut jucător neo-zeelandez de „rugby în VII” (echipa e formată din 7 jucători) și nu a făcut până acum parte din naționala „mare”, de 15 jucători, a All Blacks. Foto: Profimedia Images

Rugbystul neozeelandez Leroy Carter a dezvăluit că fost la un pas să rateze prima selecţie la naţionala All Blacks, după ce câinele său i-a mâncat paşaportul, informează cotidianul The Independent, preluat de Agerpres.

„Mi-am scos paşaportul pentru a-i face o fotografie şi a o trimite managerului echipei, iar apoi l-am lăsat pe noptieră”, a povestit Carter, joi, în cursul unei conferinţe de presă.

„Partenera mea a plecat la sală şi a lăsat câinele singur în casă. Acesta s-a plimbat pe hol, iar apoi a sărit pe pat şi mi-a ros paşaportul şi protecţiile dentare”, a adăugat jucătorul în vârstă de 27 de ani.

„A fost puţin haos ieri (miercuri). Am încercat să obţin un paşaport de urgenţă, dar cred că acum totul s-a rezolvat”, a mai spus Carter.

Cunoscut mai ales pentru evoluţiile sale în rugby-ul în VII (unde echipele de rugby sunt formate din 7 jucători), unde a adunat 116 selecţii pentru Noua Zeelandă, Leroy Carter a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara trecută.

El a fost convocat, spre surpriza generală, de selecţionerul naţionalei de rugby în XV (formația clasică de rugby, în 15 jucători) a Noii Zeelande, Scott Robertson, pentru meciul de debut în Rugby Championship 2025, împotriva selecţionatei Argentinei, programat pe 16 august la Cordoba

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
nicusor dan
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Tanczos Barna
Tanczos Barna: Ministerul Mediului mai are 2 miliarde de euro...
Ultimele știri
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului
Vânturile violente din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în cele mai populare insule căutate de turiști
Nou caz de violență domestică: O femeie de 76 de ani din Argeș a fost înjunghiată de soțul ei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
autobuz cu compartimentul de bagaje deschis
O femeie din Noua Zeelandă și-a ascuns fetița de 2 ani într-o valiză și a băgat-o în compartimentul pentru bagaje al unui autobuz
Aviz de căutare pe numele lui Vladimir Plahotniuc, la Interpol. Foto- captură site
Vladimir Plahotniuc avea două permise de conducere, două cărți de identitate și un pașaport românești false
drapelul ucraina
Decizie istorică la Kiev: Ucraina va permite cetățenilor săi să dețină cetățenie dublă
Copil la calculator
Încă o țară ar putea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani
stampila de vot inmanata unui alegator
Alegeri prezidențiale 2025. Votarea în străinătate începe joi, la ora României 22.00, la secţia din Auckland, Noua Zeelandă
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”