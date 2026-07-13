Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel mai înalt vârf muntos din Scoția. Ce mâncase

Un câine a fost salvat de pe Ben Nevis, cel mai înalt vârf muntos din Scoția (1.345m) după ce s-a îmbolnăvit în urma consumului de canabis aruncat pe o potecă montană.

Christina Bluhme se afla la jumătatea drumului spre vârful celui mai înalt munte din Marea Britanie weekendul trecut când labradorul ei negru, Tokyo, și-a pierdut capacitatea de a-și folosi picioarele și a dat semne că își pierde cunoștința, informează The Guardian.

Echipa de salvare montană din Lochaber a transportat-o pe Tokyo, aflată în stare de inconștiență, către un veterinar local.

Câinele și-a revenit complet a doua zi, iar medicii veterinari cred că a ingerat canabis lăsat pe potecă, a relatat BBC.

Dresorul de câini, din Esher, Surrey, a descris experiența trăită în timpul unei excursii în Scoția drept „una dintre cele mai înspăimântătoare zile pe care le-am trăit vreodată”, adăugând: „Chiar am crezut că o voi pierde.”

Ea a spus: „Fără incredibila echipă de salvare montană din Lochaber, pur și simplu nu aș fi putut să o cobor în siguranță de pe munte. Să cobor singură de pe Ben Nevis cu un labrador de 25 kg în brațe era imposibil.”

Bluhme a spus că se simte „incredibil de norocoasă” că Tokyo a supraviețuit și le-a mulțumit echipei de salvare și echipei de medici veterinari pentru „compasiunea și dedicarea” lor.

„Ați fost acolo când am avut cel mai mult nevoie de voi”, a adăugat ea.

Echipa de salvare montană din Lochaber a declarat că este încântată de faptul că Tokyo și-a revenit complet și a lăudat echipa locală de veterinari din Fort William.

Cum reacționează creierul câinilor la canabis

Potrivit publicației Vets Now, creierul câinilor are mai mulți receptori de canabinoizi decât cel al oamenilor, astfel încât marijuana tinde să afecteze un câine mai mult decât ar afecta un om.

Atunci când câinii ingerează canabis, simptomele pot apărea în decurs de 30 până la 90 de minute și pot include pierderea echilibrului, mersul șovăielnic, incapacitatea de a sta în picioare, scurgerea de urină, pupile dilatate și ochi cu privirea sticloasă.

Într-un caz similar petrecut în Somerset în 2024, doi câini, Margot și Willow, s-au simțit rău și nu au mai putut sta în picioare după ce au consumat deșeuri umane care conțineau canabis în timp ce se plimbau în rezervația naturală Winscombe.

Editor : Sebastian Eduard