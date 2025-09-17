Live TV

Un lider al Hamas, care a supraviețuit atacului israelian din Qatar, a povestit la Al Jazeera ce a făcut în timpul atentatului

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-17 at 23.38.35
Ghazi Hamad Foto: captură video

Ghazi Hamad, unul dintre principalii lideri ai Hamas, a apărut miercuri seara pentru un interviu în direct la televiziunea qatareză Al Jazeera, devenind primul oficial de rang înalt al mişcării islamiste palestiniene care a reapărut de la atacul israelian asupra Doha pe 9 septembrie, notează AFP.

În acest interviu, acordat din capitala Qatarului, potrivit canalului, Hamad, cu un drapel palestinian şi unul al Hamas ca fundal, a oferit versiunea sa despre atacul din care a supravieţuit, scrie Agerpres.

În acea zi, „eram în reuniune, delegaţia de negociatori şi câţiva dintre fraţii noştri (din Hamas) şi începusem să studiem propunerea americană” de armistiţiu în Gaza, a spus el.

„Mai puţin de o oră mai târziu am auzit zgomotul unui bombardament puternic” şi „am plecat repede pentru că ştiam fără umbră de îndoială că era un atac israelian ţintit".

„Rachetele au căzut una după alta, fără pauză: aproximativ 12 rachete în mai puţin de un minut”, a mai declarat Hamad. „Allah ne-a destinat să supravieţuim acestei agresiuni perfide împotriva noastră şi a Qatarului”, a subliniat el.

Potrivit unor surse apropiate Hamas, alţi cinci lideri ai mişcării se aflau împreună cu Hamad la Doha, în clădirea vizată de Israel în momentul atacului: Khalil al-Hayya, negociator-şef, Khaled Meshaal, fost număr unu, şi Zaher Jabarin, şeful pentru Cisiordania, precum şi Basem Naim şi Taher al-Nunu, membri ai biroului politic.

Un fiu al Hayya a fost ucis în atacul israelian, iar Hamas a susţinut de atunci că acesta este în viaţă, fără a oferi nicio dovadă. 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
King Charles III and Queen Camilla stand with US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the state banquet at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Banchet fastuos, la Windsor, pentru a onora vizita lui Donald Trump...
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
carbune-profimedia-0671909667-1536x838
Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe...
pastile, medicamente
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi...
Ultimele știri
Rezerva Federală a SUA a decis să reducă dobânda de referință pentru prima dată în 2025, în ciuda creșterii inflației
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului
Rachete de apărare aeriană vor ajunge în Ucraina, în urma noului acord convenit cu SUA, anunță Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belșgia
the sea
Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian
Kaja Kallas
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel
Fâșia Gaza
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
Eurovision_Song_Contest_2026_logo
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...