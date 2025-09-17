Un lider al Hamas, care a supraviețuit atacului israelian din Qatar, a povestit la Al Jazeera ce a făcut în timpul atentatului

Ghazi Hamad, unul dintre principalii lideri ai Hamas, a apărut miercuri seara pentru un interviu în direct la televiziunea qatareză Al Jazeera, devenind primul oficial de rang înalt al mişcării islamiste palestiniene care a reapărut de la atacul israelian asupra Doha pe 9 septembrie, notează AFP.



În acest interviu, acordat din capitala Qatarului, potrivit canalului, Hamad, cu un drapel palestinian şi unul al Hamas ca fundal, a oferit versiunea sa despre atacul din care a supravieţuit, scrie Agerpres.



În acea zi, „eram în reuniune, delegaţia de negociatori şi câţiva dintre fraţii noştri (din Hamas) şi începusem să studiem propunerea americană” de armistiţiu în Gaza, a spus el.



„Mai puţin de o oră mai târziu am auzit zgomotul unui bombardament puternic” şi „am plecat repede pentru că ştiam fără umbră de îndoială că era un atac israelian ţintit".



„Rachetele au căzut una după alta, fără pauză: aproximativ 12 rachete în mai puţin de un minut”, a mai declarat Hamad. „Allah ne-a destinat să supravieţuim acestei agresiuni perfide împotriva noastră şi a Qatarului”, a subliniat el.



Potrivit unor surse apropiate Hamas, alţi cinci lideri ai mişcării se aflau împreună cu Hamad la Doha, în clădirea vizată de Israel în momentul atacului: Khalil al-Hayya, negociator-şef, Khaled Meshaal, fost număr unu, şi Zaher Jabarin, şeful pentru Cisiordania, precum şi Basem Naim şi Taher al-Nunu, membri ai biroului politic.



Un fiu al Hayya a fost ucis în atacul israelian, iar Hamas a susţinut de atunci că acesta este în viaţă, fără a oferi nicio dovadă.

