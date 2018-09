Un mesaj alarmant postat pe Facebook i-a salvat viața unui turist în Bali: „Ajutor. Sunt în pericol. Sunați la poliție”

Doi turiști americani au fost salvați de la moarte sigură de către prietenii lor de pe Facebook, după ce scuterul lor a ieșit de pe șosea și a plonjat într-o prăpastie, în Ubud, pe insula indoneziană Bali, relatează CNN.

Mickey Lythcott, în vârstă de 36 de ani, și prietena lui, Stacey Eno, se plimbau cu scuterul pe insulă, dar au pierdut controlul vehiculului într-o curbă și au căzut în prăpastie. Când și-au recăpătat cunoștința, afară se înnoptase deja.

„Simțeam că mi-am rupt spatele. Abia puteam să mă mișc, am reușit cu greu să mă ridic și mi-am dat seama că încă eram în pantă, pentru că tot alunecam de fiecare dată când făceam un pas”, a povestit bărbatul.

Și Stacey Eno era rănită și abia se putea mișca. „Am crezut că o să murim acolo, pentru că nimeni nu știa unde ne aflăm sau ce se întâmplase, unde avusese loc accidentul. Abia puteam eu să îmi amintesc cum se petrecuse accidentul”, spune Lythcott.

Pentru că își pierduse în cădere telefonul pe care îl folosea în Bali, americanul a folosit telefonul de SUA pentru a activa roamingul și a publica un mesaj alarmant pe Facebook.

„Ajutor. Sunt în pericol. Sunați la poliție”, a scris Lythcott pe Facebook.

Deși avea semnal slab și bateria telefonului era pe moarte, bărbatul a reușit să vorbească cu o prietenă pe Facebook și să îi dea câteva indicații despre locul în care se afla.

„Am văzut mesajul și bineînțeles că m-am speriat și am fost puțin surprinsă. Am crezut că poate a fost răpit. A fost extraordinar că am reușit să vorbesc cu el, pentru că oamenii erau îngrijorați că poate i-a spart cineva contul de Facebook sau poate i s-a furat telefonul. Îi cunosc vocea și mi-am dat repede seama că el era. Mi-a spus că e grav rănit și că are nevoie de ajutor. A reușit să-mi trimită prin GPS locul aproximativ în care se aflau”, a povestit femeia care a vorbit cu Lythcott.

Însă pentru a-l ajuta pe Mickey s-au mobilizat prietenii săi din întreaga lume. Un amic din Vancouver și-a sunat cunoștințele din Indonezia, un amic din Los Angeles a folosit harta online pentru a identifica mai bine locul în care se aflau cei doi, un amic din Praga a făcut rost de numerele de telefon de la consulat, iar un amic din Olanda a sunat la poliția din Bali.

Echipele de căutare și salvare au reușit apoi să intre în contact cu Lythcott. „Am primit un apel de la un angajat al consulatului, care m-a calmat și mi-a spus să stăm liniștiți pentru că au trimis ajutoare, dar că trebuie să îi ajut să mă găsească. I-am spus că pe GPS vedeam un hotel în apropiere de mine. Apoi mi-a murit bateria”, spune americanul.

Cei doi au fost găsiți însă la scurt timp de echipajul de salvare și transportați de urgență la spital.

„Sunt extrem de norocos. Când călătorești ajungi să cunoști o mulțime de oameni buni, dispuși să te ajute oricând. Fără prietenii noștri nu am fi supraviețuit”, adaugă Lythcott.

Etichete:

,

,