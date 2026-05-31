Video Un meteorit deasupra Statelor Unite a speriat oamenii, care au reclamat explozii puternice

Data actualizării: Data publicării:
meteorit

Mai multe relatări despre o explozie, venite sâmbătă după-amiază de la oameni din toată regiunea New England, au determinat forţele de poliţie şi alte instituţii să se mobilizeze pentru a afla ce a provocat dubla explozie care a zguduit clădirile din Massachusetts şi Rhode Island.

Societatea Americană de Meteorologie a declarat că zgomotele auzite de oameni au fost, de fapt, provocate de un meteorit cu o lăţime de aproximativ 1 metru, care a intrat în atmosferă în zona graniţei dintre New Hampshire şi Massachusetts, la nord de Boston.

Oficialii NASA au confirmat că a fost un meteorit natural, nu un satelit sau resturi spaţiale, şi că a intrat în atmosferă la ora 14:06.

Robert Lunsford, monitor al programului Societăţii Americane de Meteori, a declarat că grupul a primit zeci de relatări, din Delaware până în Montreal, oamenii auzind fie dubla explozie, simţind cum se cutremură pământul, fie văzând bila de foc - care, potrivit acestuia, arăta ca o stea căzătoare pe cerul de zi.

„A fost cu siguranţă mai mare decât o minge de foc obişnuită, având o lăţime de aproximativ un metru”, a spus el.

Dar Lunsford a spus că este puţin probabil ca meteoritul să fi lovit solul.

„Am avea nevoie de mai multe informaţii despre traiectorie, viteză şi alte aspecte pentru a şti cu siguranţă dacă a lovit solul, dar dacă nu a ars, atunci ar fi aterizat în ocean", a afirmat el.

„Majoritatea dintre ele ard înainte de a lovi solul”, a adăugat acesta.

Purtătorul de cuvânt al ASA, Allard Beutel, a declarat că meteoritul se deplasa cu o viteză de aproximativ 120.700 km/h şi probabil s-a fragmentat la aproximativ 60 de kilometri deasupra solului. Agenţia a estimat că energia eliberată la fragmentare a fost echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT, ceea ce explică bubuiturile.

Oamenii din câteva state au postat pe reţelele de socializare că au simţit cum se zguduiau clădirile în care se aflau. Mai multe videoclipuri de pe platforma X au surprins ceea ce părea a fi două explozii rapide, fără foc, fum sau alte cauze vizibile.

Mai multe persoane au depus rapoarte la Serviciul Geologic al Statelor Unite, înregistrând tremurul pe care l-au simţit la Centrul Naţional de Informaţii despre Cutremure, a confirmat purtătorul de cuvânt al agenţiei, Steve Sobie.

Agenţia a deschis o pagină dedicată evenimentului, pe baza numărului de rapoarte „L-ai simţit?" primite pe site-ul său web. Dar Sobie a spus că nu a fost înregistrat niciun eveniment pe seismografele agenţiei, ceea ce înseamnă că tremurul nu a fost cauzat de un cutremur.

