Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză

Data publicării:
Alexei Dolgikh
Foto: Profimedia

Un milionar rus a murit într-un accident tragic pe autostradă din Moscova. Bărbatul conducea în lamborghini cu 150km/h a pierdut controlul volanului și a lovit o barieră de protecție, informează Digi24.

Alexei Dolgikh, în vârstă de 36 de ani, conducea cu trei prieteni în Lamborghini Urus-ul său în valoare de aproape 330.000 de lire sterline, cu o viteză de 150kmh, când a avut accidentul pe o autostradă din Moscova.

Imaginile înregistrate de camera de bord au arătat că omul de afaceri a pierdut controlul, nu a reușit să vireze și s-a ciocnit cu un parapet la ora 1:30 dimineața, ora locală.
Dolgikh și pasagerul Ivan Solovyov au murit în coliziunea de pe autostrada internațională, a declarat poliția agenției de știri ruse TASS.

Ceilalți doi pasageri au fost transportați la spital.

Imaginile de la fața locului arată vehiculul răsturnat pe capotă și cuprins de flăcări, cu teancuri de bancnote de ruble rusești împrăștiate pe șosea.

Cauza preliminară a accidentului a fost depășirea limitei de viteză, au declarat anchetatorii pentru TASS.

O sursă din poliție a adăugat: „Experții lucrează în prezent la acest caz, iar cauza exactă va fi stabilită în timpul anchetei”.

Dolgikh a fost inclus pe lista neagră a băncilor ruse în ultimele luni, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani, potrivit mai multor surse ruse.

El a fost amendat de 586 de ori, în principal pentru depășirea vitezei, în ultimele 15 luni de la achiziționarea Lamborghini-ului, a raportat sursa rusă 24CMN.

 

