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Video Un mistreț „înnebunit” a băgat patru oameni în spital, după un atac în orașul Toyota: imagini de pe camerele de supraveghere

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Atac mistreț japonia
Foto: captură video
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Patru oameni au ajuns la spital, în orașul japonez Toyota, după atacul unui mistreț care a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă, scrie The Times.

După ce a îndurat o serie de atacuri din partea urșilor, Japonia se confruntă săptămâna aceasta cu dovezi ale unei noi amenințări: un mistreț înnebunit. Televiziunea locală a difuzat în repetate rânduri înregistrarea incidentului care a avut loc luni dimineața devreme în orașul Toyota, sediul celui mai mare producător de automobile din lume. În jurul orei 5:30 dimineața, animalul a năvălit într-o mică fabrică care produce alimente pentru școlile locale și s-a năpustit asupra unui bărbat de 64 de ani.

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Imaginile arată încercările sale disperate de a alunga animalul, mai întâi cu o pungă de cumpărături, apoi cu o cutie de plastic. După ce omul cade la pământ, un coleg iese în fugă și încearcă să respingă animalul cu un cărucior metalic.

Confruntarea durează două minute și jumătate, după care mistrețul se retrage. La scurt timp, acesta a atacat un bărbat pe bicicletă la o intersecție situată la 700 de metri distanță, înainte de a încerca să muște un bărbat în vârstă de optzeci de ani la o altă fabrică din apropiere.

Mistrețul a fost în cele din urmă încolțit de poliție și pompieri și a murit la fața locului, aparent din cauze naturale.

„Probabil m-a văzut venind de la distanță, așa că a venit în fugă spre mine cu mare viteză”, a declarat prima victimă pentru presa locală. „Se mișca incredibil de repede. Abia am reușit să mă feresc. A continuat să se năpustească asupra mea fără încetare și, deși am văzut mistreți la știri și în videoclipuri, nu mi-am imaginat niciodată că voi întâlni unul în oraș și că voi fi atacat.”

Atacurile urșilor sunt în creștere de câțiva ani în Japonia, iar anul trecut a fost cel mai mortal din istorie. Potrivit Ministerului Mediului din această țară, 238 de persoane au fost rănite în urma atacurilor urșilor între aprilie și noiembrie, iar 13 au fost ucise, cel mai mare număr de la începutul înregistrărilor, în 2006.

Mistreții reprezintă o amenințare mai mică, dar se pare că aceasta este în creștere. Din 2016, peste 670 de persoane au fost atacate de mistreți, iar patru au fost ucise. Cele 94 de atacuri de anul trecut au reprezentat un record.

„Locul se află în oraș, într-o zonă destul de urbanizată, fără vegetație”, a declarat pentru televiziunea japoneză Hirotaka Nakamura, expert din cadrul administrației locale a prefecturii Aichi. „Este posibil ca mistrețul să nu se fi aflat într-o stare normală, ci să fi fost într-o stare de agitație.”

Editor : B.E.

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