„Un moment critic”: Cel mai mare supervulcan din Europa trece printr-o tranziție ce ar putea produce o erupție majoră

crater vulcanic din regiunea Campi Flegrei, Italia
Caldeira are un diametru de 15 kilometri și s-a format în urma unei erupții uriașe acum 40.000 de ani. Foto: Profimedia Images
Ceva o să cedeze în următorii 4-8 ani

Campi Flegrei, o caldeiră vulcanică uriașă aflată la vest de Napoli, trece printr-o perioadă critică de tranziție care s-ar putea încheia cu o erupție majoră, punând în pericol în jur de 500.000 de oameni care trăiesc în această regiune, potrivit unui nou studiu.

Caldeira are un diametru de 15 kilometri și s-a format în urma unei erupții uriașe acum 40.000 de ani. De atunci, au avut loc și alte erupții vulcanice mai mici, inclusiv în 1528, atunci când s-a format Muntele Nuovo, un con vulcanic cu o înălțime de 132 de metri.

„Cercetarea noastră identifică când sistemul va atinge probabil un moment critic, dar nu poate determina cu datele actuale ce se va întâmpla în acel punct”, a spus autorul principal al studiului, Davide Zaccagnino, pentru Live Science.

Creșterea activității nu este singurul indicator care determină dacă un vulcan urmează să erupă. Cheia este dacă scoarța terestră a ajuns în punctul în care nu mai poate susține presiunea acumulată.

Este ca un atlet care a ajuns aproape de finalul maratonului: la început, un pas nu înseamnă mare lucru, dar, la final, el s-ar putea prăbuși de la un singur pas în plus.

Tranziția prin care trece Campi Flegrei s-ar putea încheia printr-o erupție vulcanică sau ar putea fi o schimbare geologică de alt tip. Foto: Profimedia Images

Cu alte cuvinte, acele perioade precedente de activitate intensă din secolul trecut contează, a spus Christopher Kilburn, un vulcanolog de la University College London, care a precizat că fiecare incident întinde scoarța puțin câte puțin.

Datele colectate despre mișcarea solului și cutremurele produse în zonă arată că această rată de accelerare se poate susține până în jurul perioadei 2030-34, moment în care ceva urmează să cedeze.

Mișcarea fluidelor magmatice din adâncuri determină acest proces, fracturând și ridicând scoarța subțire a caldeirei, potrivit lui Zaccagnino. Ceea ce nu este clar este când acest proces va ajunge în punctul său final.

Tranziția s-ar putea încheia printr-o erupție vulcanică sau ar putea fi o schimbare geologică de alt tip. Studiul nu indică nici ce fel de erupție ar putea avea loc și cât de mare va fi, a precizat Kilburn.

Zaccagnino și echipa sa lucrează la un sistem care actualizează datele pentru a prezice cu mai multă acuratețe activitatea vulcanică din Campi Flegrei, urmărind efectele cutremurelor și a altor schimbări la nivelul scoarței.

„Lucrurile se schimbă”, a remarcat Kilburn. „Astfel că experiențele din trecut nu sunt neapărat un ghid bun pentru viitor.”

