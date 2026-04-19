Un motor de căutare le permite utilizatorilor să verifice dacă rudele lor au fost membri ai partidului nazist din Germania

Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler. Foto: Profimedia Images
Americanii au recuperat baza de date Căutare cu ajutorul AI „Întrebarea a primit acum un răspuns”

Un nou motor de căutare care permite utilizatorilor să verifice în registrele partidului nazist din Germania dacă strămoşii lor au fost membri ai acestuia a fost lansat la începutul acestei luni și accesat de milioane de ori. Platforma a fost realizată în colaborare cu arhive din Germania şi Statele Unite.

Baza de date a fost făcută publică de ziarul german Die Zeit, care a declarat că proiectul urmăreşte „să pună capăt tăcerii născute dintr-o ruşine greşit înţeleasă”. 

Partidul lui Adolf Hitler, fondat după Primul Război Mondial, nu a câştigat popularitate semnificativă până la prăbuşirea economică din timpul Marii Crize. Sprijinul pentru partid a crescut puternic după alegerile din 1930, iar după ce Hitler a ajuns la putere în 1933, toate celelalte partide au fost desfiinţate, iar regimul nazist a devenit o mişcare de masă care controla toate aspectele vieţii în Germania.

Potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite, până la sfârşitul anilor 1930 „marea majoritate a germanilor sprijinea statul nazist”.

Die Zeit arată că aproximativ 10,2 milioane de germani au aderat la partid între 1925 şi 1945, iar la apogeul său, la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, acesta avea aproximativ 9 milioane de membri.

Americanii au recuperat baza de date

În ultimele zile ale războiului, naziştii au încercat să distrugă vasta colecţie de carduri de membru ale partidului, însă acestea au fost salvate în ultimul moment şi ulterior au ajuns în posesia americanilor.

Documentele au fost depozitate iniţial la Berlin Document Center, apoi transferate în Arhivele Federale ale Germaniei, iar copii se află şi în Arhivele Naţionale ale Statelor Unite.

O purtătoare de cuvânt a Die Zeit a declarat pentru CNN că noul site a fost accesat de milioane de ori şi distribuit de mii de utilizatori, potrivit News.ro.

Christian Staas, şeful departamentului de istorie al publicaţiei, a spus că reacţia publicului a fost copleşitoare. El a explicat că aproximativ 75.000 de persoane solicită anual Arhivelor Federale germane informaţii despre apartenenţa rudelor lor la partidul nazist, iar atunci când Arhivele Naţionale ale SUA au publicat online aceste documente, cererea a fost atât de mare încât site-ul s-a blocat temporar.

Căutare cu ajutorul AI

Die Zeit a obţinut acces la aceste date şi, cu ajutorul inteligenţei artificiale, a dezvoltat o opţiune de căutare simplificată.

„Interesul pare relativ nou şi probabil faptul că majoritatea foştilor membri ai partidului nazist sau ai celor implicaţi în crime de război nu mai sunt în viaţă face mai uşor pentru mulţi oameni să pună întrebări despre istoria propriei familii”, a spus Staas.

El a adăugat că sondajele arată că foarte puţini germani declară că strămoşii lor au sprijinit regimul nazist, iar mulţi cred că familiile lor s-au opus lui Hitler.

„Asta evident nu poate fi adevărat. Poate că motorul nostru de căutare îi ajută pe oameni să ajungă la o imagine mai realistă asupra trecutului.”

„Întrebarea a primit acum un răspuns”

Unii utilizatori au împărtăşit reacţiile lor după ce au verificat baza de date. O persoană identificată drept „Katha1927” a spus că bănuia că ambii bunici au fost membri ai partidului şi că descoperirea i-a confirmat suspiciunile.

Un alt utilizator, „dudettes”, a declarat că timp de peste 40 de ani s-a întrebat dacă străbunicul său fusese membru al partidului nazist.

„Întrebarea a primit acum un răspuns. Mulţumesc, ZEIT, chiar dacă doare foarte mult”, a scris acesta.

Christine Schmidt, co-directoare a Wiener Holocaust Library din Londra, a spus că motorul de căutare reprezintă un instrument valoros pentru cercetarea perioadei naziste.

Ea a subliniat că, la apogeu, partidul nazist avea aproximativ 8 milioane de membri, iar oamenii aderau din diverse motive: disperare economică, atracţia naţionalismului şi a leadershipului charismatic sau pur și simplu antisemitismul.

Potrivit acesteia, accesul facil la aceste arhive reprezintă un pas important pentru confruntarea societăţii cu trecutul şi cu atrocităţile perioadei naziste, mai ales într-o epocă în care există tot mai multă dezinformare despre istoria Holocaustului.

Editor : B.P.

