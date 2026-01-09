Live TV

Un muzeu din Polonia dezvăluie un kit rar pentru uciderea vampirilor. Unde a fost descoperit

kit vampiri
Foto: Muzeul Wrocław
Ascunsă într-o cutie de vioară aparent obișnuită, un muzeu din Wrocław (al treilea oraș ca mărime din Polonia) a adăugat o exponată înfiorătoare la colecția sa de curiozități: o trusă pentru vânarea vampirilor de la începutul secolului al XX-lea.

Arătând ca un recuzită dintr-un film vintage cu Dracula, cutia a fost descoperită, surprinzător, într-un magazin de antichități din Varșovia de către cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Wrocław, care au achiziționat-o pentru a o expune la Muzeul de Științe Criminalistice din oraș, informează TVP World.

„Aceasta este cu siguranță originală”, spune dr. Jędzrej Siuta, curatorul muzeului. „Este un set vechi și totul sugerează că datează de la începutul secolului XX, când au fost produse majoritatea seturilor de acest gen – există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare.”

Mania alimentată de Bram Stoker

Această dată estimată a originii ar corespunde, spune Siuta, cu mania pentru vampiri alimentată de Bram Stoker la începutul secolului XX (Dracula lui Stoker a fost publicat în 1897). „Deși a existat o renaștere a interesului în anii 1950 și din nou în prezent, interesul maxim a fost între 1900 și 1920”, spune el.

În această perioadă au devenit populare trusele mobile pentru combaterea vampirilor. „Erau vândute în valize, cutii sau, ca cea pe care am achiziționat-o noi, în cutii pentru vioară”, spune el.

Prețuri exorbitante

Cât a cheltuit muzeul pentru achiziția sa prețioasă rămâne un mister, dar, din punct de vedere istoric, astfel de relicve au atins prețuri exorbitante – în 2010, agenția de licitații Christie’s South Kensington a vândut una cu 6.000 de lire sterline (6.900 de euro). Doi ani mai târziu, o altă cutie s-a vândut cu 7.500 de lire sterline (8.600 de euro) la casa de licitații Tennant's.

Depășind cu mult aceste cifre, o altă cutie s-a vândut în 2022 cu suma uluitoare de 16.900 de lire sterline (19.450 de euro).

Indiferent de prețul celui expus acum la Wrocław, Siuta este convins că muzeul a achiziționat ceva special: „Majoritatea acestor seturi au fost produse în Germania, iar unele în Franța și Anglia, dar acesta este polonez”, spune el. „Asta îl face destul de neobișnuit.”

kit vampiri
Foto: Muzeul Wrocław

Ce conține setul

Setul conține crucifixuri din alamă, o carte de rugăciuni, două sticle (una cu apă sfințită și alta umplută cu un lichid neidentificat care urmează să fie analizat), un sfeșnic, o oglindă și chiar niște coarne de cerb.

„Coarnele erau considerate în mod tradițional un mijloc de alungare a forțelor malefice, în special în culturile slave, nu doar în cea poloneză”, spune Siuta. „Căprioara simboliza puritatea și lumina soarelui, iar coarnele ei erau folosite chiar și ca arme împotriva vampirilor, fie alături de țăruși de lemn, fie în locul acestora.”
Alte obiecte din trusă aveau, de asemenea, o utilizare distinctă: pumnale placate cu argint, ciocane cu vârf metalic și cuie.

„Se credea că argintul alungă vampirii, deoarece forțele malefice se temeau de el”, spune Siuta.

„Interesant este că această credință are o bază medicală – argintul are proprietăți antibacteriene. Vampirii erau adesea învinuiți pentru răspândirea ciumei, iar când o familie scăpa de infecție în timpul unei epidemii, oamenii căutau explicații. Probabil au observat că obiectele din argint și usturoiul, ambele antibiotice naturale, ofereau protecție.”

Cuiele, pe de altă parte, ar fi fost folosite pentru a fixa capacele sicrielor și a le face imposibil de deschis, în timp ce ciocanele cu vârf de metal erau folosite pentru a străpunge inima sau craniul.

„Inimile vampirilor suspectați erau străpunse cu țăruși din plop sau alte esențe tari de lemn sau cu tije de fier”, adaugă Siuta. „Uneori, craniul era străpuns între ochi.”
În anumite ritualuri antice, pietrele erau plasate și în gură, sau capetele erau tăiate și așezate între picioarele corpului.

Superstiții

Muzeul speră acum să facă lumină asupra acestor credințe și practici străvechi.

Conform superstiției, persoanele sensibile la lumină sau cu o culoare a ochilor neobișnuită sau diferită puteau fi acuzate de vampirism. Dacă moartea lor era urmată de o calamitate, cum ar fi o epidemie, erau chemați specialiști pentru a exhuma cadavrul.

„Uneori, după deschiderea mormântului, apăreau dovezi „de nerespins”, adică un cadavru care nu prezenta semne de descompunere”, spune Siuta.
Deși astfel de fenomene au acum explicații științifice, în trecut, publicul care se temea de vampiri ar fi presupus că era vorba de ceva malefic.

Nu se știe dacă acest kit a fost vreodată folosit, iar chiar și Siuta recunoaște că este puțin probabil.

„Marea majoritate a acestor seturi nu au fost niciodată folosite în practică”, spune el.

De fapt, majoritatea cred că seturile din această epocă ar fi fost vândute pur și simplu ca obiecte de curiozitate sau suveniruri extravagante turiștilor înstăriți care explorau Europa, mulți dintre ei fiind fără îndoială vrăjiți de scrierile lui Stoker. Pentru Siuta, acest lucru nu are importanță.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru noi acum este că conținutul cutiei surprinde spiritul epocii, oferind o privire asupra celor mai răspândite credințe populare despre creaturi despre care se spune că se hrănesc cu sânge uman după moarte”, spune el.

 

