Un negustor de diamante a comis „jaful perfect”: și-a pus angajații să se dea drept clienți și a furat 170 de milioane de lire sterline

Patronul unui lanț de magazine de bijuterii a pus la cale cea mai mare înșelătorie cu diamante din istoria Marii Britanii, reușind să fure 170 de milioane de lire sterline, după ce i-a pus pe angajați să joace rolul unor clienți pentru a-i păcăli pe investitori.

Afacerea lui Vashi Dominguez s-a prăbușit în 2023. Asociații lui au pierdut toți banii investiți, atunci când stocul de diamante al lanțului de magazine de bijuterii, care ar fi trebuit să valoreze 157 de milioane de lire sterline, a fost evaluat la 100.000 de lire sterline, potrivit unei investigații BBC Panorama.

Vashi a dispărut, însă atât Poliția Metropolitană, cât și Biroul pentru Fraude Grave (SFO) din Marea Britanie au decis să nu investigheze acest caz.

Înșelătoria cu diamante a lui Vashi este mai mare decât jafurile asupra casetelor de valori din Hatton Garden, depozitului Brink's-Mat și trenului poștal Glasgow-Londra la un loc, potrivit unuia dintre investitori, Michael Moszynski.

Vashi Dominguez a devenit cunoscut în rolul de negustor de diamante pentru bogătași. Reputația lui a crescut pe măsură ce afacerile sale cu diamante au devenit tot mai valoroase.

Vashi a apărut la emisiunea This Morning de pe ITV ținând în mână un ou de cristal despre care susținea că valorează 5 milioane de lire sterline și pe care ar fi urmat să îl vândă unui miliardar din Canada.

Întreaga afacere cu diamante era „o mascaradă totală”

Brandul Vashi s-a extins în Londra, Birmingham și Manchester și promitea diamante de înaltă calitate la prețuri mai mici. Cu stilul său foarte meticulos și planurile sale de afaceri foarte detaliate, Vashi a păcălit chiar și investitori cu experiență, precum fostul șef al lanțului Pret a Manger, Clive Schlee, și magnatul telefoanelor mobile John Caudwell. Mark Schneider, unul dintre fondatorii GB News, a decis să investească în jur de 750.000 de lire sterline.

Afacerea părea că merge extrem de bine. Dar, cu toate că Vashi a deschis un nou magazin elegant în centrul Londrei în 2021, angajații lui au început să suspecteze că ceva nu este în regulă.

După o perioadă, „primeam doar doi, trei, patru oameni pe zi, iar asta era realitatea în una dintre cele mai aglomerate piețe din Londra”, a spus Charlotte Paul, un analist de date care a lucrat pentru Vashi.

Stocul uriaș de diamante al magazinelor de bijuterii ale lui Vashi fusese evaluat la 157 de milioane de lire sterline. În realitate, valoarea lor era de doar 100.000 de lire sterline. Capturi foto: X

Vashi a încercat să obțină mai mulți bani păcălind investitorii, astfel că le-a spus angajaților să se dea drept clienți așa încât magazinul să pară cât mai aglomerat.

„Această cerință vine direct de la Vashi, întrucât se află în discuții importante cu investitorii și se așteaptă la vizite surpriză la magazin”, scria într-unul din e-mailurile primite de angajați.

Altor angajați, care nu aveau nicio experiență în realizarea bijuteriilor, li s-a spus să stea la mesele de lucru și să se prefacă că lucrează la obiecte din aur și cele încrustate cu diamante.

„Era un întreg show elaborat pe care Vashi îl punea în scenă pentru clienți ca să arate că are multe comenzi și cât de ocupați suntem – de aceea ar trebui să investești în Vashi”, a spus Will Hayward care a lucrat ca manager de magazin pentru Vashi. „O mascaradă totală.”

Chiar și clienții erau înșelați. Vashi vindea diamante mai mici sau de calitate inferioară decât cele cumpărate de clienți și ștergea numărul de identificare al diamantelor care atestă calitatea și mărimea lor.

În timp ce afacerea sa cu bijuterii se prăbușea, Vashi se plimba cu mașini de lux și închiria apartamente în centrul Londrei

Cel mai mare truc folosit de Vashi, însă, era cel legat de conturi. Cifrele pe care le prezenta investitorilor arătau vânzări de peste 100 de milioane de lire sterline în 2021. Acestea erau false: documente interne arată că vânzările reale se ridicau la doar 5% din suma publicată, adică 5 milioane de lire sterline.

În timp ce compania lui se prăbușea, Vashi se bucura de o viață de lux. Compania a plătit pentru colecția sa de mașini de lux ce includea un Lamborghini și pentru închirierea mai multor apartamente în cartiere din centrul Londrei precum Mayfair.

În aprilie 2023, compania lui Vashi a intrat în faliment. Investitorii au fost șocați, dar au crezut ca banii lor sunt în siguranță pentru că știau că stocul uriaș de diamante al companiei fusese evaluat la 157 de milioane de lire sterline. Însă și evaluarea diamantelor era falsă - valoarea lor reală era de 100.000 de lire sterline.

Între timp, Vashi a dispărut. Lichidatorul Benji Dymant a spus că extrasele de cont bancar arată că Vashi a zburat la Dubai fix în ziua în care instanța a dispus lichidarea firmei sale.

Cu toate că Vashi i-a păcălit pe investitori, angajați și statul, poliția și SFO au ales să nu investigheze cazul. „Toți acești oameni din țara ta pot fi păcăliți în mod atât de evident și nici nu te obosești să încerci să îl prinzi pe individ sau să rezolvi frauda”, s-a plâns investitorul Mark Schneider, care provine din SUA.

SFO a spus că acest caz nu este destul de complex pentru a se ocupa de el și că investighează un număr mic de cazuri de mare amploare în fiecare an.

Investitorii cred că Vashi Dominguez a comis jaful perfect și a scăpat cu o avere uriașă, dar nu știu sigur dacă acesta a plănuit de la bun început să câștige bani printr-o escrocherie sau pur și simplu s-a panicat pe parcurs pentru că afacerea nu mergea așa cum își dorise.

Lichidatorul a spus că nu există nicio dovadă că Vashi a luat cu el o mare parte din banii care lipsesc. Tot ce se știe este că banii au dispărut – la fel ca negustorul de diamante.

