Un norvegian, găsit vinovat de tentativă de asasinat în Marea Britanie, la ordinul unui grup având legătură cu Iranul

Un norvegian în vârstă de 19 ani, recrutat de o reţea criminală susţinută de Iran, a fost găsit vinovat miercuri de complot în vederea comiterii unui asasinat pe teritoriul britanic, a anunţat poliţia londoneză.

Johannes Kongsnes Natland a fost arestat în martie 2025 la un hotel din Huddersfield, nordul Angliei, unde a fost găsit în posesia unui pistol semiautomat, a unui revolver şi a 19 cartuşe, ascunse sub patul său.

Persoana pe care tânărul era însărcinat să o ucidă nu a putut fi identificată.

În urma unui proces de două săptămâni la tribunalul Old Bailey din Londra, juriul l-a găsit vinovat de acceptarea executării unei crime la comandă la ordinul reţelei criminale Foxtrot, una dintre cele mai active grupări din Suedia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Această organizaţie şi liderul său, Rawa Majid, sunt vizaţi de sancţiunile impuse de Regatul Unit, fiind acuzaţi de desfăşurarea de activităţi destabilizatoare în numele regimului iranian.

Sentinţa în cazul lui Johannes Kongsnes Natland va fi pronunţată în octombrie.

„Agentul 47”

Ancheta a dezvăluit că acesta fusese contactat de o persoană care s-a prezentat drept „Agentul 47” şi care i-a oferit 25.000 de euro pentru a comite un asasinat în Regatul Unit.

Conform mesajelor găsite pe telefonul sau, tânărul primise instrucţiuni precise, inclusiv hărţi, fotografii şi videoclipuri care indicau locaţia ascunzătorii în care se afla geanta cu arme.

Analiza mesajelor de pe telefon a arătat că Natland a înţeles pe deplin solicitarea „Agentului 47”.

Când un prieten din Norvegia l-a întrebat dacă a testat armele, el a răspuns: „Deloc. Vor fi testate pe tipul ăla”.

„Datorită muncii rapide şi a profesionalismului anchetatorilor (...) sprijiniţi de partenerii noştri norvegieni, am prevenit un asasinat pe teritoriul nostru”, a declarat Helen Flanagan, şefa poliţiei antiteroriste din Londra.

Editor : B.P.