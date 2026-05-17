Un nou caz de hantavirus după focarul de pe nava de croazieră: un canadian, testat pozitiv

Un canadian care s-a aflat la bordul navei de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus în luna aprilie, a fost testat pozitiv după revenirea în Canada, au anunțat autoritățile din provincia British Columbia. Cazul ridică la 11 numărul total al infectărilor asociate navei, în contextul în care trei pasageri au murit deja.

Persoana, una dintre cele patru aflate în izolare pe Insula Vancouver după ce au părăsit vasul, dezvoltase simptome ușoare, scrie BBC. Oficialul responsabil cu sănătatea publică din provincie a declarat că cele patru persoane nu au avut niciun contact cu publicul după sosirea în Canada.

Acest caz ridică la 11 numărul total al infectărilor, toate înregistrate în rândul pasagerilor navei de croazieră. Trei persoane care au călătorit la bord au murit, iar în cazul a două dintre ele s-a confirmat infectarea cu virusul.

Bonnie Henry, responsabilă pentru sănătatea publică din British Columbia, a precizat că testul persoanei respective a ieșit „prezumtiv pozitiv” vineri, ceea ce înseamnă că rezultatul trebuie confirmat de un laborator național de microbiologie.

„În mod clar, nu este ceea ce speram, dar este ceea ce am anticipat”, a spus ea, citată de postul public CBC. „Vreau să subliniez că hantavirusul este foarte diferit de celelalte virusuri respiratorii cu care ne-am confruntat, precum Covid, gripa sau rujeola, și rămâne un virus pe care nu îl considerăm cu potențial pandemic”, a adăugat dr. Henry.

Dintre cei șase canadieni aflați la bordul navei olandeze, doi sunt izolați la domiciliu în Ontario. Alte două cupluri se află în izolare pe Insula Vancouver, unul provenind din British Columbia și celălalt din Yukon. Persoana testată pozitiv este din Yukon. Până în prezent, niciuna dintre celelalte cinci persoane nu a fost testată pozitiv.

Nava de croazieră, care a plecat din Argentina pe 1 aprilie, a acostat în Tenerife, în Insulele Canare spaniole, cu mai puțin de o săptămână în urmă, permițând pasagerilor să debarce și să intre în izolare.

Vasul urmează să ajungă luni în Rotterdam, în Olanda, iar membrii echipajului rămași la bord vor debarca, a anunțat compania proprietară Oceanwide Expeditions, precizând că în prezent nu există persoane simptomatice pe navă.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o perioadă de izolare de 42 de zile pentru fiecare persoană. Canadienii au fost inițial obligați să stea în izolare timp de 21 de zile, însă dr. Henry a declarat că această perioadă ar putea fi modificată.

Hantavirusurile sunt purtate, de regulă, de rozătoare, însă transmiterea între oameni a tulpinii Andes, despre care OMS consideră că a fost contractată de unii pasageri în America de Sud, este posibilă.

Simptomele pot include febră, oboseală extremă, dureri musculare, dureri abdominale, vărsături, diaree și dificultăți de respirație. Oficialii spun că riscul unui focar major este foarte scăzut.

