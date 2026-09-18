Un nou episod din „războiul genților de lux”: moștenitorul Hermes îl dă în judecată pe proprietarul Louis Vuitton. Care sunt acuzațiile

Nicolas Puech, patriarhul octogenar al casei Hermès, susține că marca rivală de lux, LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, a pus la cale un complot de lungă durată pentru a achiziționa acțiuni în valoare de miliarde din compania sa, scrie agenția Reuters. Este cea mai nouă luptă dintr-un conflict de business cunoscut drept „războiul genților de mână”, vechi de 25 de ani.

Cele două mărci de lux se confruntă pe fondul acuzațiilor conform cărora Louis Vuitton ar fi pus la cale un complot de lungă durată pentru a achiziționa acțiuni în valoare de miliarde de dolari la Hermès, împotriva voinței patriarhului octogenar al familiei respective. În centrul disputei se află o tranzacție din 2002 în care Louis Vuitton - care este deținut de holdingul LVMH și este renumit pentru gențile sale cu design distinctiv - a acceptat să cumpere acțiunile lui Nicolas Puech la Hermès, un furnizor la fel de renumit de genți de lux.

Informațiile arată că acordul ar fi fost orchestrat de Eric Freymond, consilierul financiar al lui Puech, care a murit anul trecut într-un presupus suicid.

Ambele mărci sunt preferate de un număr mare de vedete. Actrițele Audrey Hepburn și Catherine Deneuve preferau Louis Vuitton, iar Victoria Beckham și Jennifer Lopez sunt cunoscute pentru pasiunea lor pentru Hermès.

Conform documentelor judiciare din Paris - consultate recent de agenția de știri Reuters - acuzațiile arată că LVMH și holdingul familiei președintelui său au plătit firmei de management a lui Freymond cel puțin 20 de milioane de dolari sub formă de comisioane și onorarii în perioada 2001-2009, pe măsură ce guru-ul financiar a asistat compania în achiziționarea unei participații considerabile la Hermès.

Deși acțiunea în justiție a fost inițial introdusă la tribunalul civil din Paris anul trecut, Reuters a raportat că atât acordul privind acțiunile lui Puech, cât și amploarea plăților către Freymond au fost dezvăluite acum pentru prima dată în documentele judiciare. Agenția a susținut că acestea demonstrează că relația LVMH cu consilierul lui Puech a fost mai extinsă decât se știa anterior.

Cu toate acestea, în documentele depuse la instanță, LVMH a negat vehement că ar fi încercat să achiziționeze acțiuni Hermès fără știrea lui Puech.

Dezvăluirile din instanță reprezintă cea mai recentă evoluție într-o rivalitate de 25 de ani între cele două mărci. În 2014, cele două companii au încheiat o armistițiu în ceea ce fusese numit „războiul genților de mână”. În cadrul acelui acord, LVMH a acceptat să distribuie acționarilor proprii participația sa de peste 23% pe care o deținea la acea vreme în Hermès.

Aceasta a însemnat că Bernard Arnault, președintele LVMH și considerat cel mai bogat om din Franța, a rămas cu o participație de 8,5% în Hermès, după ce a acceptat să nu cumpere acțiuni Hermès în următorii cinci ani. Însă Puech a susținut că acordul încheiat între LVMH și consilierul său financiar a dus la dispariția unor acțiuni ale sale în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro.

LVMH este cea mai mare companie de lux din lume, deținând 75 de mărci. Louis Vuitton a fondat compania care îi poartă numele în 1854, după ce, începând din 1837, la vârsta de 16 ani, fusese ucenic la o casă de modă din Paris.

Logo-ul său LV, devenit între timp iconic, a apărut inițial pe cufere de călătorie, dar de atunci a devenit renumit pentru genți de mână, ale căror prețuri variază între 2.500 și 5.000 de euro - și alte accesorii.

Între timp, marca Hermès, mai mică, este considerată de mulți pasionați de modă ca fiind și mai exclusivistă - unul dintre modelele sale de genți de mână se vinde cu aproape 12.000 de euro.

Deși a rămas în esență o afacere de familie, Hermès a devenit una dintre cele mai valoroase companii listate la bursă din Franța, alături de LVMH, având ca țintă consumatorii extrem de bogați.

Puech a declarat că nu a descoperit că acțiunile sale dispăruseră decât în 2022, după ce s-a despărțit de administratorul averii sale, care a murit anul trecut după ce a fost lovit de un tren în Elveția. La acea vreme, procurorii francezi îl anchetau pe consilierul financiar în legătură cu acuzațiile că ar fi deturnat acțiunile lui Puech. Procurorii din Berna au concluzionat că moartea sa a fost o sinucidere.

În plângerea depusă anul trecut la tribunalul din Paris, magnatul Hermès a solicitat despăgubiri în valoare de 14 miliarde de euro - deși există relatări că, la valorile actuale, participația de 6% a lui Puech la Hermès ar valora aproximativ 8,7 miliarde de euro.

Acțiunea în justiție a lui Puech îi numește ca pârâți pe LVMH și pe Bernard Arnault, președintele său miliardar, alături de companiile afiliate lui Freymond.

La rândul său, LVMH a afirmat în documentele depuse la tribunalul din Paris că nu exista niciun motiv logic pentru a cumpăra acțiunile lui Puech, întrucât compania intenționa să-l convingă pe acesta să se alăture unui bloc de acționari, lucru pe care el nu l-ar fi putut face fără a-și păstra participația.

Însă Reuters a precizat că documentele judiciare arată că LVMH a semnat acordul din 2002 cu Freymond la scurt timp după ce a demarat demersurile pentru a-și majora participația la Hermès.

LVMH nu a precizat niciodată dacă a achiziționat acțiunile Hermès deținute de Puech - însă, în documentele judiciare, compania a recunoscut că a colaborat cu Freymond pentru a acumula acțiuni ale companiei rivale. Cu toate acestea, directorii LVMH au susținut că orice achiziție a acțiunilor lui Puech ar fi fost neintenționată.

Iar într-un document depus la o instanță elvețiană în 2017, despre care Reuters a afirmat că nu fusese prezentat de presă anterior, LVMH a declarat că acordul din 2002 privind cumpărarea acțiunilor lui Puech nu a fost niciodată pus în aplicare și că societatea nu a putut verifica dacă acesta îl autorizase pe Freymond să vândă acțiunile.

În cadrul acelui proces din Elveția, LVMH a precizat că societatea nu i-a cerut niciodată lui Freymond să pună în aplicare acordul și că documentul a fost distrus în 2010.

Editor : B.E.