Un nou incendiu de pădure a izbucnit în Grecia, în regiunea turistică Halkidiki. Turiştii sunt evacuaţi

Un nou incendiu de pădure a fost declarat joi după-amiază în nordul Greciei, în regiunea turistică Halkidiki, unde mai multe mijloace aeriene au fost mobilizate pentru a lupta împotriva flăcărilor, iar autorităţile au început evacuarea turiştilor.

142 de pompieri şi 51 de vehicule, asistate de nouă aeronave şi de şapte elicoptere se află la faţa locului, au precizat pompierii pe reţeaua X.

Incendiul a izbucnit joi după-amiază într-o zonă împădurită situată la circa 90 de kilometri sud de Salonic, al doilea oraş ca mărime din Grecia, relatează AFP, citată de Agerpres.

Protecţia Civilă a transmis trei mesaje de evacuare, care vizează zonele Siviri şi Fourka, locuitorilor şi vizitatorilor acestei regiuni balneare, unde în prezent se găsesc numeroşi turişti.

Potrivit imaginilor transmise de postul de televiziune public ERT, flăcările se apropiau periculos de mult de locuinţe în această zonă acoperită cu pini, arbori extrem de inflamabili.

Doi pompieri au fost răniţi şi transportaţi la spital, potrivit serviciilor de urgenţă greceşti, care au mobilizat patru ambulanţe la locul incendiului.

„Persoanele care se află pe plajele Siviri şi Fourka trebuie evacuate prioritar pe mare întrucât focul se apropie periculos de coastă'', a declarat pentru ERT un purtător de cuvânt al pompierilor, Yannis Artopios.

Pe plaja Fourka, turişti îmbrăcaţi în costume de baie şi purtându-şi copiii în braţe au început să fie evacuaţi pe mare. Zeci de turişti se îndreptau spre un ponton pentru a fi evacuaţi cu bărcile în timp ce fumul acoperea cerul de deasupra întregii staţiuni balneare, potrivit imaginilor difuzate în direct de ERT.

„Operaţiunea de evacuări de la Siviri continuă pe mare'', a mai spus pentru AFP primarul comunei vecine, Kassandreia, Héracles Leivadiotis

Cincisprezece ambarcaţiuni de mici dimensiuni au fost mobilizate pentru transferul persoanelor care au dorit să fie evacuate, a precizat ERT. Operaţiunea se derulează cu calm şi fără agitaţie sau panică.

Potrivit ERT, frontul incendiilor se întinde pe trei kilometri, iar în pădurea deasă de pini, flăcările ating o înălţime de 20-30 de metri.

„Frontul avansează spre mare, iar circa 70% din persoane au evacuat zona'', a spus Themis Ierissiotis, un pompier voluntar intervievat de ERT.

„Vântul este foarte puternic, ceea ce contribuie la propagarea rapidă a incendiului, situat în proximitatea zonelor rezidenţiale Siviri şi Fourka. Condiţiile sunt extreme şi avem foarte puţin timp pentru a reacţiona'', a constatat pentru ERT preşedintele Asociaţiei panelenice a pompierilor forestieri, Stratos Gitsoudis.

Riscul de incendiu rămâne extrem de ridicat vineri, când sunt prognozate vânturi cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră.

Editor : M.B.