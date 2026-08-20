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Un nou pivot energetic. Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a transformat criza din Iran într-o oportunitate uriașă

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Aliko Dangote
Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa. Foto: Profimedia
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Cel mai înstărit om din Africa, Aliko Dangote, este mai bogat cu peste cinci miliarde de dolari, iar la noua sa avere a contribuit semnificativ și războiul din Iran, scrie New York Times.

Dangote, în vârstă de 69 de ani, și-a făcut o mare parte din avere în Nigeria din produse de bază, cum ar fi sare, zahăr și ciment. Acum, motorul averii sale este noua sa rafinărie de petrol de 20 de miliarde de dolari din Lagos, care a înregistrat o creștere bruscă a cererii de produse petroliere - atât în ​​Africa, cât și în alte părți - de la începutul războiului în februarie.

Deși deține țiței din abundență, Africa se bazează încă în mare măsură pe combustibilul importat. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și petrolierelor rusești au blocat aprovizionarea continentului. Fluxurile de petrol din Europa și Golful Persic au scăzut, de asemenea, brusc, de când Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, care transportă în mod normal până la o cincime din rezerva mondială de petrol.

Drept urmare, prețurile la alimente, îngrășăminte și combustibil au crescut vertiginos, împingând unele dintre cele mai vulnerabile populații ale Africii și mai adânc în sărăcie. Însă Dangote și compania sa au fost o rară excepție de la regulă. Iar rafinăria sa, care a devenit complet operațională cu doar câteva săptămâni înainte ca SUA să bombardeze Iranul, face afaceri mari.

Transporturile de combustibil pentru avioane de la Rafinăria Dangote au ajuns pe piața americană pentru prima dată în acest an, potrivit companiei. Rafinăria Dangote a fost „cel mai mare exportator de combustibil pentru avioane din lume” în aprilie și mai, a declarat Daniel Evans, vicepreședinte al S&P Global Energy, o firmă de cercetare de piață. Luna trecută, rafinăria a fost cel mai mare furnizor de combustibil pentru avioane și motorină din Europa, potrivit lui Devakumar Edwin, vicepreședinte al Dangote Industries.

Marți, rafinăria Dangote a anunțat că a obținut o finanțare de un miliard de dolari de la un grup de investiții cu sediul în Dubai pentru a se lista la bursa de valori din Nigeria. Dacă listarea va fi finalizată, va fi cea mai mare ofertă publică din istoria Africii.

„Când a izbucnit războiul, comercianții și guvernele din întreaga lume — în special din Africa — au început să ne sune pentru aprovizionare”, a afirmat Edwin. „Prețurile țițeiului au crescut, dar prețurile produselor au crescut mult mai mult.”

Peste 20 de națiuni africane produc țiței. Dar marea majoritate a celor aproape nouă milioane de barili pe zi ai continentului sunt exportați pentru rafinare. Majoritatea rafinăriilor interne, cea mai mare parte deținute de stat, sunt inactive.

Nigeria, de exemplu, a investit în ultimii ani câteva miliarde de dolari în reabilitarea celor trei rafinării de stat. Niciuna dintre ele nu este funcțională în prezent.

Când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, multe națiuni africane aveau nevoie disperată de produse petroliere și se luptau să își asigure aprovizionarea.

Africa de Est a obținut anul trecut peste 65% din produsele sale petroliere rafinate din Orientul Mijlociu. Până în aprilie anul acesta, aproape o treime din benzinăriile din Kenya se goliseră, a declarat Matthew Tracey-Cook, analist senior la Platts.

„Când a izbucnit războiul din Iran, rafinăria Dangote a fost o gură de oxigen pentru cumpărătorii care anterior depindeau de Golful Persic pentru produse petroliere”, a declarat Tracey-Cook.

Când importurile europene de combustibil pentru avioane au fost blocate de Iran, rafinăria lui Dangote a început să exporte către țări din zona Mediteranei și Europa, a adăugat el. Instalația Dangote a devenit, de asemenea, un furnizor cheie de motorină și combustibil pentru avioane pentru Africa de Sud, o țară cu legături strânse cu Iranul, care a fost din punct de vedere istoric dependentă de Orientul Mijlociu pentru produsele sale petroliere, a explicat Tracey-Cook.

Compania lui Dangote nu este singura din Africa care beneficiază de pe urma conflictului. Pe coasta atlantică a Togoului se află portul Lomé, singurul port de ape adânci din Africa de Vest și unul dintre puținele de pe continent.

Instalația, care a fost construită acum câțiva ani cu investiții de sute de milioane de dolari din partea Mediterranean Shipping Company, o companie elvețiană, a preluat acum o cotă mai mare din comerțul regional cu energie.

Cisternele care încarcă combustibil de la rafinăria Dangote din Lagos navighează de-a lungul coastei vest-africane până la Lomé, unde își descarcă marfa pe nave mai mici pentru livrarea ulterioară către piețele de pe continent.

„Portul Lomé este unul dintre cei mai mari beneficiari ai impactului perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat analistul Cham Etienne Bama.

„Înainte de a ateriza, în cele câteva minute cât am stat suspendați în aer, la aeroport, am surprins imagini cu navele din port”, a spus el, amintindu-și de peisajul aglomerat dintr-o călătorie recentă la Lomé. „Era ca și cum te-ai uita la cer noaptea”, a adăugat el, văzând „atât de multe stele”.

Acasă în Nigeria, Dangote a fost mult timp criticat ca fiind un monopolist și a fost supus unei anchete și mai intense de când și-a deschis complet rafinăria.

Nigerianii sperau că rafinăria va pune capăt dependenței de combustibilul importat și va reduce costurile. Însă prețurile combustibililor din Nigeria au crescut brusc.

Deji Adeyanju, un avocat specializat în drepturile omului care se descrie ca fiind una dintre puținele persoane din Nigeria dispuse să-l critice public pe Dangote, a declarat că miliardarul are o influență nejustificată asupra guvernului și beneficiază de un tratament favorabil.

Dangote a acuzat de mult timp Guvernul nigerian că blochează fluxul de țiței, permițând autorităților de reglementare să își mențină controlul asupra afacerilor petroliere din Nigeria. Autoritățile de reglementare au negat orice abatere.

Încurajat de ultimul său câștig neașteptat, Dangote încearcă să dubleze capacitatea de producție a rafinăriei sale, a declarat Edwin.

La începutul acestei luni, președintele William Ruto al Kenyei a confirmat un acord cu Dangote pentru înființarea unei rafinării de 17 miliarde de dolari în Kenya. Compania intenționează să construiască o conductă care va traversa 11 țări africane, a afirmat Edwin. „Vom aproviziona Africa”, a adăugat el.

Editor : Ș.R.

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