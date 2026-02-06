Live TV

Un nou scandal în SUA: Trump ar fi cerut să-și pună numele pe o gară și un aeroport (surse)

Data publicării:
Chicago - Circa May 2018: Trump International Hotel and Tower Chicago. Named for developer Donald Trump, and reaches a height of 1,388 feet I
Trump International Hotel and Tower Chicago. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Reacții dure din partea democraților Campanie mai largă de redenumire a instituțiilor Negocieri multiple între Casa Albă și democrați

Președintele american Donald Trump ar fi cerut ca gara Penn Station din New York și Aeroportul Internațional Dulles din Washington să fie redenumite după el, în schimbul deblocării unor fonduri federale de miliarde de dolari pentru un proiect major de infrastructură, potrivit publicației Axios.

Potrivit publicației Axios, oferta i-a fost adresată liderului minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, care a respins propunerea, prelungind astfel blocajul privind finanțarea Gateway Tunnel Project, un proiect ce vizează construirea unor noi tuneluri feroviare sub râul Hudson, între New York și New Jersey.

O sursă apropiată negocierilor a declarat că propunerea nu a fost discutată în cadrul întâlnirii oficiale dintre Trump și Schumer din Biroul Oval, desfășurată luna trecută. În schimb, aceasta ar fi fost formulată ulterior, în cadrul unor discuții separate cu reprezentanții administrației privind proiectul Gateway.

Proiectul, evaluat la aproximativ 16 miliarde de dolari, riscă să fie suspendat pe termen nedeterminat în lipsa finanțării federale. Oferta lui Trump a fost relatată inițial de Punchbowl News.

Trump blocase fondurile anul trecut, după un conflict politic legat de închiderea temporară a guvernului federal, declanșat în contextul negocierilor cu democrații.

Reacții dure din partea democraților

Informațiile privind oferta au provocat reacții puternice în rândul democraților din Congres. Reprezentantul Ritchie Torres, deputat de New York, a declarat pentru Axios că „Trump este patologic meschin și nu poate fi considerat de încredere”, adăugând că „nu există niciun motiv să se cedeze în fața cererilor sale schimbătoare”.

Reprezentantul Rob Menendez, din New Jersey, a ironizat propunerea, afirmând: „Deci președintele vrea să-i spunem TACO Station?”, o referire la expresia „Trump Always Chickens Out”. Acesta a precizat că respinge acordul și că New York și New Jersey vor continua demersurile în instanță pentru deblocarea fondurilor.

La rândul său, reprezentantul Suhas Subramanyam, din Virginia, a declarat că „președintele ține ostatică finanțarea infrastructurii critice pentru proiecte de vanitate”.

Jerry Nadler, congresman democrat care reprezintă zona Penn Station, a scris pe platforma X că Trump „încearcă din nou să-și extindă rețeaua de șantaj”.

Campanie mai largă de redenumire a instituțiilor

De la revenirea la putere, Trump și aliații săi au susținut mai multe inițiative de redenumire a unor instituții și repere importante după numele președintelui.

În decembrie, democrații au criticat o decizie a consiliului Kennedy Center privind redenumirea clădirii în „Trump-Kennedy Center”. De asemenea, Institutul American pentru Pace a fost redenumit anul trecut „Donald J. Trump Institute of Peace”.

Parlamentari republicani au propus, în ultimii ani, și redenumirea aeroportului Dulles, precum și introducerea imaginii lui Trump pe bancnota de 100 de dolari. Un program de obligațiuni pentru nou-născuți a fost redenumit „conturi Trump” printr-o modificare legislativă de ultim moment.

Nu toți aleșii au criticat inițiativa. Reprezentantul Riley Moore, coinițiator al unui proiect de lege privind redenumirea aeroportului Dulles, a declarat că susține ideea: „Să-i punem numele pe el. Unul dintre cei mai mari președinți din istoria SUA”.

Negocieri multiple între Casa Albă și democrați

În paralel cu disputa privind proiectul Gateway, Trump și Schumer sunt implicați în mai multe negocieri legate de finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă și de reforme privind agenția ICE.

Democrații au prezentat recent o listă de cereri, inclusiv obligativitatea camerelor video pentru agenți și interzicerea purtării măștilor. În lipsa unui acord, aceștia au avertizat că ar putea bloca finanțarea instituției.

În acest context, disputa privind redenumirea Penn Station și a aeroportului Dulles adaugă un nou element de tensiune în relația dintre Casa Albă și liderii democrați, într-un moment în care finanțarea infrastructurii rămâne un subiect central pe agenda politică a Statelor Unite.

Editor : M.I.

