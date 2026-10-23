Un nou studiu clinic pentru vaccinuri împotriva Ebola a început în Congo, în plină epidemie. Peste 4.600 de decese raportate

Un studiu clinic de amploare menit să evalueze vaccinurile împotriva virusului Ebola Bundibugyo a început vineri în estul Republicii Democratice Congo (RDC), primii participanți fiind vaccinați în contextul în care țara se confruntă cu cel mai mare focar înregistrat vreodată al virusului, notează Xinhua.

Studiul de fază 2/3, cunoscut sub numele de Tumaini, a fost lansat în Bunia, capitala provinciei Ituri, cea mai grav afectată, a declarat Coaliția pentru Inovații în Pregătirea împotriva Epidemiei (CEPI), care finanțează și susține studiul.

Studiul are loc pe fondul agravării crizei provocate de Ebola, care a făcut peste 4.600 de victime în RDC începând din luna mai. În ciuda amplorii epidemiei, nu a fost încă aprobat niciun vaccin specific împotriva virusului Bundibugyo.

Tumaini, care înseamnă „speranță” în limba swahili, își propune să evalueze siguranța, răspunsurile imunitare și eficacitatea mai multor vaccinuri candidate, în special în rândul persoanelor care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu Ebola și care se confruntă cu un risc ridicat de infectare.

Studiul utilizează o platformă adaptativă, care permite evaluarea mai multor vaccinuri candidate în cadrul unui singur studiu, printr-o abordare de vaccinare în cerc care vizează persoanele care au intrat în contact cu cazuri confirmate.

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Trei vaccinuri candidate, evaluate în cadrul studiului

Primul vaccin inclus în studiu este Ervebo, care este deja autorizat pentru prevenirea bolii cauzate de virusul Ebola Zaire, dar a cărui eficacitate împotriva virusului Bundibugyo nu a fost încă demonstrată.

Se preconizează că „în curând” se vor alătura studiului încă două vaccinuri dezvoltate special împotriva virusului Bundibugyo, unul de către Moderna și altul de către Universitatea din Oxford, în colaborare cu Institutul Serum din India.

„Lansarea studiului Tumaini marchează un pas crucial în stabilirea eficacității vaccinurilor candidate în protejarea populației împotriva virusului Bundibugyo”, a declarat Chikwe Ihekweazu, director executiv al Programului pentru Urgențe Sanitare al Organizației Mondiale a Sănătății.

Directorul regional al OMS pentru Africa, Mohamed Janabi, a salutat, de asemenea, lansarea de vineri, afirmând că studiul va genera dovezi cruciale privind vaccinurile candidate, consolidând în același timp răspunsul la focarul actual și pregătirea pentru viitoare epidemii.

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Peste 4.600 de decese înregistrate în Congo

Conform celor mai recente cifre publicate miercuri seara de autoritățile sanitare din RDC, țara înregistrase, la data de 20 octombrie, 9.704 cazuri confirmate de Ebola, dintre care 4.687 decese, rata de mortalitate fiind de 48,3%.

Epidemia a fost declarată în RDC pe 15 mai și desemnată drept urgență de sănătate publică de interes internațional de către OMS două zile mai târziu. Ulterior, Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC) a declarat-o urgență de sănătate publică de securitate continentală.

Actualul focar de Ebola a devenit cel mai mare și cel mai mortal înregistrat vreodată în RDC și al doilea cel mai mare focar de Ebola la nivel global, după epidemia din Africa de Vest din perioada 2014-2016.

Editor : Ana Petrescu