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Un nou summit Kim Jong Un - Donald Trump, posibil „oricând”. Ce indicii au serviciile sud-coreene

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump a redus exerciţiile militare cu Coreea de Sud

Un posibil nou summit între liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump ar putea avea loc „oricând”, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, care susţin că există „semne de dialog” între Phenian şi Washington, deşi nu au fost identificate deocamdată dovezi privind contacte concrete între cele două părţi.

„În ceea ce priveşte un summit între Coreea de Nord şi Statele Unite, o analiză sugerează că acesta ar putea avea loc oricând”, a declarat parlamentarul Youn Kun-young presei, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Deşi nu au fost prezentate dovezi ale unor contacte concrete între cele două părţi, există semne de dialog”, a adăugat el după întâlnirea cu uşile închise cu oficiali ai Serviciului Naţional de Informaţii (NIS).

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong Un de trei ori în timpul primului său mandat (2017-2021), a surprins pe toată lumea pe 19 august, dând asigurări că se va întâlni din nou cu liderul nord-coreean până la sfârşitul anului.

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Trump a redus exerciţiile militare cu Coreea de Sud

În acelaşi timp, Trump a scurtat exerciţiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, despre care a spus că au transmis „un semnal total nepotrivit şi ostil” către Phenian.

Trump se laudă că are o relaţie specială cu Kim Jong Un, a cărui ţară este considerată o ameninţare majoră la adresa securităţii SUA de către serviciile secrete americane.

Pentru moment, Coreea de Nord nu a dat niciun semn public că ar accepta această invitaţie la dialog.

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La scurt timp după anunţul preşedintelui american, Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a declarat că „nu este deloc de curent” cu vreo comunicare între fratele Kim Jong Un şi Donald Trump.

Coreea de Nord a efectuat apoi teste cu aproximativ zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune şi a condamnat săptămâna aceasta drept o „ameninţare” manevrele navale programate pentru septembrie între Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia.

Editor : Ana Petrescu

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