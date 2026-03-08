Un om de știință norvegian sceptic a testat asupra sa arma care provoacă Sindromul Havana. Care e concluzia

De aproape un deceniu, cauza bolilor ciudate care afectează sute de ofițeri de informații americani, diplomați și membrii familiilor acestora a fost tratată ca un mister nerezolvat. De la început, s-a suspectat că sindromul Havana, care implică de obicei amețeli, greață, dureri de cap severe, probleme de echilibru și memorie, ar putea fi cauzat de un fel de armă energetică. Rusia sau China au fost suspectate în primul rând de a fi în spatele incidentelor, dar serviciile secrete americane au negat acest lucru pe tot parcursul anchetei. S-a menționat posibilitatea unei psihoze în masă sau a altor factori de mediu, iar ipoteza că simptomele ar fi fost cauzate de acțiunile unui inamic străin a fost exclusă.

Posibile explicații

În ultimul an, această opinie a început să se clatine. Un raport publicat în ianuarie 2025, în ultimele zile ale președinției lui Joe Biden, de către Direcția Națională de Informații a SUA a revelat că agențiile de informații americane nu mai resping în unanimitate teoriile privind un atac sau existența unei arme capabile să provoace simptome caracteristice sindromului Havana. În presa americană au apărut în acest an articole care ar putea explica ce s-a schimbat, informează Telex.hu.

Savantul norvegian sceptic care a testat arma pe sine însuși

Pe 14 februarie, The Washington Post, citând patru surse familiarizate cu evenimentele, a raportat că, în 2024, un savant norvegian a construit în secret o mașinărie capabilă să producă radiații cu microunde pulsate. El voia să demonstreze că astfel de dispozitive nu sunt periculoase pentru oameni. A testat el însuși mașina și a fost surprins de rezultatele experimentului său: a dezvoltat simptome neurologice similare cu cele ale sindromului Havana.

Potrivit ziarului, omul de știință norvegian, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a folosit informații clasificate pentru a construi mașina, ceea ce sugerează că a lucrat pe baza unor planuri sau a altor date furate de la un guvern străin. Cei familiarizați cu cazul nu au dezvăluit numele omului de știință ziarului Post și nici nu au dezvăluit pentru ce agenție guvernamentală norvegiană lucrează. Cu toate acestea, au spus că omul de știință era unul dintre cei care respingeau cu cea mai mare vehemență teoria conform căreia simptomele sindromului Havana ar putea fi cauzate de o armă cu energie dirijată. „Nu știu ce l-a determinat să facă acest lucru. Este un pic excentric”, a spus una dintre sursele ziarului Post.

Guvernul norvegian a informat CIA despre rezultate, iar Pentagonul a trimis o delegație în Norvegia pentru a examina dispozitivul. În decembrie 2024, mai mulți oficiali ai Casei Albe s-au deplasat în țară împreună cu un grup de ofițeri de informații pentru a investiga experimentul. Potrivit ziarului Post, dispozitivul omului de știință norvegian nu a reprodus exact simptomele sindromului „clasic” de la Havana, dar a confirmat ipoteza că bolile misterioase ar putea fi cauzate de o armă cu energie.

Americanii au deja o astfel de armă

The Post a raportat despre experimentul norvegian la o lună după ce s-a dezvăluit că Statele Unite au achiziționat un dispozitiv similar, pe care îl testau de mai bine de un an. Jurnalista americană independentă Sasha Ingber a fost prima care a raportat acest lucru. Potrivit a două dintre sursele sale, dispozitivul a fost obținut în timpul unei operațiuni a forțelor speciale americane, în timp ce o a treia sursă susține că a fost achiziționat. Acest lucru a fost confirmat și de Mark Zaid, un avocat specializat în cazuri de securitate națională, care reprezintă zeci de victime ale sindromului Havana. Zaid a scris pe pagina sa de socializare că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, guvernul SUA deținea deja cel puțin un astfel de dispozitiv.

A doua zi, CNN a raportat că Departamentul Apărării al SUA testa un astfel de dispozitiv de peste un an, ceea ce a fost ulterior confirmat de CBS News. Conform rapoartelor, dispozitivul a fost achiziționat de agenția Homeland Security Investigations (HSI), care face parte din Departamentul Securității Interne, pentru câteva milioane de dolari din fondurile primite de la Departamentul Apărării în ultimele zile ale administrației Biden. Nu se știe de unde sau de la cine a fost achiziționat dispozitivul. În calitate de agenție a Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA, HSI efectuează și investigații de securitate națională și are birouri în întreaga lume.

Conform informațiilor obținute de The Post, dispozitivul achiziționat de SUA era diferit de cel utilizat în experimentul norvegian. Dispozitivul achiziționat de SUA emite energie radiofrecvență pulsată și este suficient de mic pentru a încăpea într-un rucsac. Unele dintre componentele sale erau de origine rusă. Potrivit rapoartelor CNN și CBS, oficialii Departamentului Apărării au notificat Comitetele de Informații ale Senatului și Camerei Reprezentanților cu privire la achiziționarea și investigarea armei energetice la sfârșitul anului trecut. Potrivit CBS News, anchetatorii guvernamentali consideră că dispozitivul este capabil să provoace simptome similare cu cele suferite de persoanele afectate de sindromul Havana.

Dezbaterea durează de zece ani.

Victimele atacurilor au auzit de obicei un sunet descris adesea ca un ciripit. În același timp, au simțit că sunt prinse într-un fascicul de energie invizibil și au simțit valuri de presiune în cap. Acestea erau urmate de amețeli, greață și senzație de dezechilibru, precum și de dureri de cap severe, asemănătoare migrenelor, urmate de pierderi de memorie, oboseală, tulburări de somn și tulburări de vedere. Pentru mulți, simptomele persistente, cum ar fi problemele de concentrare, erau atât de severe încât nu puteau să lucreze. Am discutat acest aspect în detaliu în acest articol.

În nomenclatura oficială a guvernului SUA, sindromul cunoscut sub numele de Anomalous Health Incident (AHI) a primit numele de Sindromul Havana, deoarece a fost raportat pentru prima dată în masă la sfârșitul anului 2016 de către persoanele care lucrau la Ambasada SUA din Havana, în principal angajați ai CIA.

Cu toate acestea, au existat cazuri similare și înainte. În 2014, personalul consulatului american din Mainz-Frankfurt, Germania, a suferit leziuni cerebrale. În cartea sa publicată în 2010, fosta primă doamnă a Statelor Unite, Laura Bush, a raportat un caz straniu similar din 2007, când membrii delegației soțului său, George W. Bush, au suferit de simptome similare cu sindromul Havana. Un fost ofițer antiterorism al NSA a suferit un atac cu un sistem puternic de microunde în 1996.

De atunci, peste 1.500 de angajați ai guvernului SUA din întreaga lume au raportat simptome similare. Printre aceștia se numără diplomați, personalul Casei Albe, ofițeri militari, agenți FBI, agenți CIA și membrii familiilor lor. Chiar și delegația vicepreședintelui american de atunci, Kamala Harris, s-a numărat printre victimele din Vietnam în 2021. În ianuarie 2024, 334 de americani sunt tratați pentru AHI în sistemul de sănătate al armatei americane, după ce legislația adoptată sub președintele Joe Biden a oferit asistență financiară și medicală unor victime.

De ani de zile, victimele au acuzat CIA și agențiile de informații americane că au gestionat greșit problema, negând că sindromul Havana este cauzat de atacuri ale inamicilor străini și obstrucționând investigațiile și anchetele conexe. Deși în 2020, experții Academiei Naționale de Științe din SUA au concluzionat că cea mai probabilă cauză a simptomelor era un dispozitiv cu energie radiofrecvență pulsată, în 2022 CIA a respins posibilitatea ca o țară străină să fie în spatele cazurilor și a sugerat în schimb că factorii medicali de mediu erau cauza. Cu toate acestea, o lună mai târziu, a reieșit că un raport al experților angajați de agențiile de informații cita, de asemenea, energia electromagnetică pulsată ca fiind cea mai probabilă explicație pentru unele dintre cazuri.

Cu toate acestea, agențiile de informații rămân pe poziții. Potrivit unui raport parțial clasificat publicat în martie 2023 de Oficiul Directorului Național de Informații (ODNI), cea mai importantă agenție de informații din SUA care coordonează activitatea numeroaselor agenții de informații a publicat în martie 2023 un raport parțial clasificat în care se afirma că era „foarte puțin probabil” ca sindromul cunoscut sub numele de AHI să fi fost cauzat de un atac al unui „dușman extern”.

Cu toate acestea, dovezile continuă să se adune. În primăvara anului 2024, deși nu au reușit să descopere dovezi directe, publicațiile americane CBS, germane Der Spiegel și rusești The Insider au găsit suficiente dovezi circumstanțiale în timpul anchetei lor de un an pentru a sugera că suspiciunea ar trebui să cadă asupra unei unități a serviciului de informații militare ruse, GRU, specializată în operațiuni secrete.

O schimbare mică, dar semnificativă

În zilele agitate dinaintea preluării mandatului de către Donald Trump, s-a acordat puțină atenție noului raport publicat de ODNI la 10 ianuarie 2025, care a dezvăluit că două agenții de informații nu mai exclud responsabilitatea puterilor străine ostile în cazurile de sindrom Havana. Potrivit raportului, cele două agenții anonime au obținut informații despre alte țări care dezvoltă arme cu energie de frecvență radio care provoacă simptome similare sindromului Havana.

Nu s-au găsit dovezi clare că vreo țară ar fi folosit o astfel de armă. Potrivit evaluării unei agenții de informații, există o probabilitate de 50% ca un guvern străin să fi folosit o astfel de armă sau prototipul acesteia împotriva americanilor. Cealaltă agenție a considerat posibilă dezvoltarea unei astfel de arme, dar a considerat improbabil ca aceasta să fi fost utilizată. Potrivit Washington Post, una dintre agenții era NSA, care se ocupă de supravegherea străină, iar cealaltă era NGIC (National Ground Intelligence Center), agenția de informații a armatei SUA care se ocupă de dezvoltările tehnologice.

Deși ODNI a subliniat că cinci dintre cele șapte agenții de informații americane consideră în continuare implicarea puterilor străine ca fiind improbabilă și „nu au găsit niciun raport de informații convingător care să lege un actor străin de vreun eveniment specific, posibil de clasa AHI”, Casa Albă a descris raportul în mod diferit. Potrivit lui Sean Savett, purtătorul de cuvânt al securității naționale de atunci, există „schimbări cheie” în raport. „Trebuie să recunoaștem deschis că nu avem răspunsuri la toate întrebările”, a declarat reporterilor un înalt oficial al administrației Biden, care se află la sfârșitul mandatului.

La scurt timp după alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, mai multe victime au fost invitate la Casa Albă. Potrivit Washington Post, membri de rang înalt ai Consiliului Național de Securitate al SUA și-au cerut scuze pentru modul în care au fost tratați în timpul unei ședințe informativ-operaționale ținute în Camera de criză, cea mai sigură încăpere din clădire. Ei au indicat, de asemenea, că noile informații pe care le-au obținut pun la îndoială concluzia agențiilor de informații potrivit căreia niciun inamic străin nu se afla în spatele incidentelor. La un moment dat, un oficial le-a spus victimelor: „Vă credem”. Deși nu au spus-o în mod explicit, participanților le-a fost clar că au obținut informații noi, a declarat Marc Polymeropoulos, care a participat la întâlnire, pentru Washington Post.

Potrivit unui raport publicat în decembrie 2024 de Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, „pare din ce în ce mai probabil că un adversar străin se află în spatele” cazurilor de sindrom Havana. În plus, agențiile de informații americane au fost acuzate că au obstrucționat în mod deliberat ancheta comisiei în această chestiune și că le-au ascuns dovezi. Potrivit lui Rick Crawford, președintele subcomisiei CIA, comunitatea de informații „a încercat în mod activ să obstrucționeze ancheta noastră”. În ianuarie anul acesta, reprezentantul republican a cerut retragerea raportului ODNI din 2023, pe care l-a descris ca fiind „defectuos”.

După preluarea funcției de către Donald Trump, ODNI a început să lucreze la un nou raport care, potrivit Sasha Ingber, a rămas neschimbat de luni de zile, iar ea înțelege că directorul CIA nu dorește să îl publice, în timp ce Tulsi Gabbard, directorul securității naționale, dorește acest lucru. Potrivit CBS News, raportul este în mare parte finalizat, dar nu a fost încă comunicat membrilor Congresului și nu este gata pentru a fi publicat. „Nu publicăm informații incomplete”, a declarat un purtător de cuvânt al ODNI pentru CBS News, adăugând că se lucrează intens la finalizarea raportului.

