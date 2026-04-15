Live TV

Un opozant al lui Putin spune că regimul autoritar din Rusia dă semne de slăbiciune. „Probabilitatea de a face greşeli creşte"

Data publicării:
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Sistemul autoritar creat în ultimul sfert de secol de preşedintele rus Vladimir Putin începe să dea semne de slăbiciune, a declarat miercuri pentru EFE opozantul şi fostul candidat la preşedinţie Boris Nadejdin, potrivit Agerpres.

„Sistemul îşi pierde stabilitatea, echilibrul, iar probabilitatea de a face greşeli creşte în mod firesc. Aceasta este natura tuturor regimurilor autoritare", a spus politicianul rus într-o discuţie prin videoconferinţă.

Nadejdin consideră că Putin a comis prea multe greşeli în ultima perioadă, cea mai gravă dintre ele fiind blocarea internetului, care a provocat cea mai mare scădere a popularităţii sale în ultimul deceniu.

În opinia sa, cel mai bun exemplu al „degradării" de nestăvilit care afectează sistemul este că represiunea „vizează acum tot mai mult primarii şi figuri din guvernele regionale şi ministerele federale".

„Nu trece o zi fără ca un viceguvernator sau un primar să nu fie arestat. Nici măcar o zi", spune el.

Nadejdin susţine că deplasările sale constante în regiunile din Rusia confirmă faptul că „situaţia din ţară este obiectiv tot mai rea, iar oamenii au din ce în ce mai puţină încredere în guvern".

Există „multe motive de iritare", primul dintre acestea fiind „interminabila operaţiune militară specială (...) din Ucraina", care a depăşit deja 1.500 de zile de lupte.

„Două treimi din populaţia Rusiei doreşte ca aceasta să se termine într-un fel sau altul, aproape toată lumea îşi doreşte asta. Continuarea acţiunilor militare este susţinută doar de 25 % din populaţie", afirmă el.

În acest sens, el pledează, la fel ca autorităţile de la Kiev, pentru îngheţarea ostilităţilor pe linia actuală a frontului şi amânarea discuţiei privind statutul juridic al Donbasului (est).

„Adeseori, după ce ţin un discurs, sunt întrebat: 'Când se va termina totul? Când vom reveni la normalitate?'”, susţine Boris Nadejdin.

Totuşi, principala problemă cu care se confruntă Kremlinul este faptul că o mare majoritate a ruşilor suportă greu consecinţele blocării reţelelor sociale şi ale încetinirii internetului, dând vina pe Serviciul Federal de Securitate (FSB), lucru cu care Nadejdin nu este de acord.

„Admit că ar putea fi o decizie personală a preşedintelui Putin. În sistemul nostru, acest lucru este foarte posibil. Altceva este faptul că el ia din ce în ce mai multe decizii, aş spune, greşite", subliniază opozantul rus. „Din păcate, Putin nu ştie prea bine cum funcţionează lumea modernă. Aceasta este realitatea", declară el.

În timp ce războiul afectează în mod direct „1 %" dintre ruşi, întreruperea conexiunii la internet „are consecinţe practic asupra tuturor", de la angajaţi la studenţi, explică acesta.

Opozantul subliniază că nu s-a mai întâmplat niciodată ca toate grupurile parlamentare, cu excepţia celui al partidului pro-Kremlin, „Rusia Unită", să se pronunţe în cor împotriva unui lucru, aşa cum s-a întâmplat în cazul blocării internetului, ceea ce i-a „indignat" până şi pe aşa-numiţii „patrioţi Z", care susţin fără rezerve războiul declanşat de Kremlin în Ucraina.

De aceea, „nimeni" - nici guvernul, nici administraţia prezidenţială, nici FSB-ul - nu vrea să-şi asume responsabilitatea. „Nimeni nu recunoaşte că ei sunt cei care au făcut-o. Este o poveste incredibilă", spune el.

Nadejdin consideră că Putin nu a decis să închidă internetul din motive de securitate, în urma evenimentelor din jurul preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi al ayatollahului iranian Ali Khamenei. „Motivul este altul. Putin a creat un regim autoritar personalist. De altfel, acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Spania şi Portugalia", explică opozantul rus.

„Aceste regimuri se caracterizează prin faptul că - fie că vrei sau nu - conducătorul îşi pierde treptat capacitatea de a reacţiona adecvat la toate problemele. Sistemul este construit în aşa fel încât toate deciziile sunt luate de el. Iar el, în primul rând, poate fi obosit; în al doilea rând, nu poate şti totul; şi în al treilea rând, guvernează echilibrând diferitele clanuri", explică Boris Nadejdin.

La fel ca în Peninsula Iberică, politicianul crede că în Rusia este posibilă o tranziţie paşnică şi refuză să contribuie la „prăbuşirea sistemului, precum Imperiul Rus în 1917 sau Uniunea Sovietică" în 1991.

„Munca mea constă în a apropia momentul în care sistemul să înceapă să se schimbe (...) Ca sistemul să se schimbe pe calea paşnică, ca rezultat al unor alegeri corecte", susţine el.

Desigur, înainte de toate, ruşii trebuie să depăşească „boala imperialismului", ceea ce -potrivit lui - „va dura două sau trei generaţii", mai ales când există un lider care încearcă să încurajeze "aceste ambiţii imperiale".

În acest sens, el speră să participe la alegerile parlamentare din septembrie, după ce comisia electorală i-a interzis să-l înfrunte pe Putin la alegerile prezidenţiale din 2024, deşi strânsese semnăturile necesare şi intenţia de vot în favoarea sa ajunsese la 15 %.

O schimbare în Rusia „este posibilă cu Putin în funcţia de preşedinte", susţine el, deşi adaugă că, „dacă vorbim de cinci sau zece ani, nu există nicio şansă ca sistemul să rămână acelaşi", potrivit EFE.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Digi Sport
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene au fost sparte de hackeri ruși
hacker gettyimages
Hackerii Kremlinului au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO
Serghei Lavrov și Xi Jinping.
Serghei Lavrov, aflat la Beijing, promite Chinei că Rusia poate „compensa” deficitul de resurse cauzat de războiul din Iran
Putin își pregăteşte o lege care îi va permite să trimită „legal” trupe în alte ţări. Care este pretextul invocat
Avioane F-16
Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești
Recomandările redacţiei
militari americani
SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în...
Telefon mobil
Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online este gata...
Ministrul Muncii, Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune în ce condiții vor fi majorate...
italieni
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor...
Ultimele știri
Amenzi de circa 300.000 de lei după sute de controale în asistența socială, în martie. Peste 900 de măsuri dispuse de inspectorii ANPIS
Schimbare majoră în schema de ajutor de stat e-Mobility: Ce cheltuieli devin eligibile
Pakistanul ia o decizie radicală pentru a frâna creşterea preţurilor la energia electrică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Un fost jucător de la Manchester United, decedat în 2025, va deveni tată. Soția sa a anunțat că este...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Anna Széles, adevărul despre momentul în care Florin Piersic și Nicu Ceaușescu s-ar fi „bătut” pentru ea: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
Digi FM
Gigi Becali și-a făcut public testamentul. Cine îi va moșteni întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma lcu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...