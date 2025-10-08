Live TV

Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul a refuzat cererea de a le trimite în China

Data publicării:
Beluga
Sursa foto: Profimedia Images

Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul i-a blocat cererea de a le trimite în China, potrivit BBC. Marineland din Ontario spera să trimită cetaceele într-un parc tematic din Zhuhai, după ani de îngrijorări legate de bunăstarea animalelor și probleme financiare.

Însă transferul lor a fost respins de Guvernul canadian săptămâna trecută, din cauza temerilor că s-ar confrunta cu un tratament la fel de substandard ca „divertisment public”.

Parcul a solicitat apoi finanțare federală pentru a putea continua îngrijirea animalelor - dar aceasta a fost refuzată, fiind calificată drept „nepotrivită” de ministrul Pescuitului, Joanne Thompson.

În lipsa finanțării pe măsură ce își încheie operațiunile, Marineland a declarat acum că ar putea fi nevoită să eutanasieze animalele, potrivit New York Times și CBC News.

Se pare că aceasta a fost „o consecință directă a deciziei ministrului”.

Parcul le-ar fi spus miniștrilor că se află într-o „stare financiară critică” și că nu poate oferi îngrijire adecvată cetaceelor, fiind închis în timpul verii pentru a scoate animalele care erau încă acolo.

Însă Thompson a spus că lipsa unei alternative viabile pentru belugi în Marineland nu implică faptul că guvernul canadian ar trebui să acopere costurile pentru îngrijirea lor.

Marineland spera să trimită animalele în Regatul Oceanului Chimelong din Zhuhai, care se află între Hong Kong și Macao, în China.

Thompson i-a refuzat permisul de export, susținând că întărirea legislației privind pescuitul în 2019, care a interzis utilizarea balenelor și delfinilor în scopuri de divertisment, a interzis această mișcare.

„Nu aș putea aproba, în deplină siguranță, un export care ar perpetua tratamentul pe care l-au îndurat aceste belugi”, a spus ea. „Aprobarea cererii ar fi însemnat o viață continuată în captivitate și o revenire la divertismentul public.”

Criticile la adresa Marineland datează de câțiva ani, iar în 2020, Serviciile pentru Protecția Animalelor au deschis o anchetă asupra parcului. A constatat că 12 balene din parc au murit pe o perioadă de doi ani și a declarat că toată viața marină a parcului este în pericol. Aproximativ 20 de balene au murit în parcul marin din 2019 - cinci dintre ele în 2024 - potrivit agenției de știri Canadian Press.

Pe măsură ce numărul vizitatorilor parcului a început să scadă vertiginos, iar Marineland s-a trezit într-o criză financiară, a câștigat în februarie un apel pentru a-și refinanța propriul teren pentru a-și muta animalele în timp ce căuta un nou cumpărător.

Activiștii pentru bunăstarea animalelor și-au exprimat indignarea față de comportamentul Marineland și de posibilitatea ca animalele să fie ucise.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
2
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
oameni in zapada
3
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
4
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
toiu-rubio-1536x988
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump...
inundatii
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
hunter biden
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul bugetarilor și salariile, în creștere. Statul a cheltuit...
Ultimele știri
Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cei patru alături de care vrea să fie Trump. Cine sunt președinții americani care au câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avion F-16 in zbor
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi
Keir Starmer
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestinian
romania canada profimedia-1034445584
România, învinsă fără drept de apel de Canada. Joc slab al „tricolorilor” în amicalul de pregătire pentru preliminariile CM 2026
canada crima
Caz terifiant în Canada: O tânără de 18 ani a fost ucisă de propriul frate și alte 7 persoane au fost rănite. Agresorul a murit şi el
Margaret Atwood profimedia-0867607883
„Îmi pare rău, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi proşti”. Reacția virală a scriitoarei Margaret Atwood
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, răvășitoare la PFW, după ce a fost acuzată că a apelat la...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația