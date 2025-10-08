Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul a refuzat cererea de a le trimite în China

Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul i-a blocat cererea de a le trimite în China, potrivit BBC. Marineland din Ontario spera să trimită cetaceele într-un parc tematic din Zhuhai, după ani de îngrijorări legate de bunăstarea animalelor și probleme financiare.

Însă transferul lor a fost respins de Guvernul canadian săptămâna trecută, din cauza temerilor că s-ar confrunta cu un tratament la fel de substandard ca „divertisment public”.

Parcul a solicitat apoi finanțare federală pentru a putea continua îngrijirea animalelor - dar aceasta a fost refuzată, fiind calificată drept „nepotrivită” de ministrul Pescuitului, Joanne Thompson.

În lipsa finanțării pe măsură ce își încheie operațiunile, Marineland a declarat acum că ar putea fi nevoită să eutanasieze animalele, potrivit New York Times și CBC News.

Se pare că aceasta a fost „o consecință directă a deciziei ministrului”.

Parcul le-ar fi spus miniștrilor că se află într-o „stare financiară critică” și că nu poate oferi îngrijire adecvată cetaceelor, fiind închis în timpul verii pentru a scoate animalele care erau încă acolo.

Însă Thompson a spus că lipsa unei alternative viabile pentru belugi în Marineland nu implică faptul că guvernul canadian ar trebui să acopere costurile pentru îngrijirea lor.

Marineland spera să trimită animalele în Regatul Oceanului Chimelong din Zhuhai, care se află între Hong Kong și Macao, în China.

Thompson i-a refuzat permisul de export, susținând că întărirea legislației privind pescuitul în 2019, care a interzis utilizarea balenelor și delfinilor în scopuri de divertisment, a interzis această mișcare.

„Nu aș putea aproba, în deplină siguranță, un export care ar perpetua tratamentul pe care l-au îndurat aceste belugi”, a spus ea. „Aprobarea cererii ar fi însemnat o viață continuată în captivitate și o revenire la divertismentul public.”

Criticile la adresa Marineland datează de câțiva ani, iar în 2020, Serviciile pentru Protecția Animalelor au deschis o anchetă asupra parcului. A constatat că 12 balene din parc au murit pe o perioadă de doi ani și a declarat că toată viața marină a parcului este în pericol. Aproximativ 20 de balene au murit în parcul marin din 2019 - cinci dintre ele în 2024 - potrivit agenției de știri Canadian Press.

Pe măsură ce numărul vizitatorilor parcului a început să scadă vertiginos, iar Marineland s-a trezit într-o criză financiară, a câștigat în februarie un apel pentru a-și refinanța propriul teren pentru a-și muta animalele în timp ce căuta un nou cumpărător.

Activiștii pentru bunăstarea animalelor și-au exprimat indignarea față de comportamentul Marineland și de posibilitatea ca animalele să fie ucise.

