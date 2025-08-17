Live TV

Un pensionar de 75 de ani a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI

pensionari pe strada
Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
Conversații cu personajele preferate

Un pensionar chinez în vârstă de 75 de ani a fost la un pas să-și părăsească familia pentru o iubită creată de Inteligența Artificială. Potrivit The New York Post, care citează presa locală, bărbatul a căzut plasă iubirii digitale, până când copii săi au fost nevoiți să-l readucă la realitate.

Fascinat de creația digitală, Jiang petrecea ore întregi lipit de telefon, așteptând mesajele automate ale „femeii virtuale” care îl numea „frate” și îl lăuda pentru sprijinul său.

După ce soția pensionarului a început să se plângă că bărbatul stă prea mult pe telefon, Jiang s-a hotărât să divorțeze pentru a se putea dedica total iubitei sale virtuale. Căsnicia a fost salvată însă de intervenția copiilor care l-au făcut pe bărbat să realizeze că femeia din spatele ecranului nu era reală, ci doar un program, mai arată The New York Post. 

Conversații cu personajele preferate

Nebunia romantismului digital nu se manifestă doar în China ci se strecoară și în căsniciile occidentale, mai notează sursa citată. O femeie a povestit pe Reddit că și-a descoperit soțul în timp ce folosea mai multe aplicații de tip chatbot AI pentru a vorbi cu personajele sale preferate din anime-uri. „Mesajele nu erau platonice”, scrie aceasta și descrie că soțul ei a început să se comporte tot mai distant. 

Într-o noapte, după ce a verificat conversațiile soțului de pe telefon, a descoperit că mesajele arătau o „intimitate emoțională” pe care o descrie drept „pasul înainte de a o înșela cu o femeie reală”.

Femeia a recunoscut că s-a simțit „rănită și sincer trădată” dar și ridicol din cauza întregii situații, în timp ce alți oameni au dezbătut în comentarii dacă infidelitatea AI poate fi considerată înșelat.

