Live TV

Un pensionar din Franța primea câte 40 de amenzi de parcare pe zi, pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat

Data publicării:
No parking tow away zone sign with no words in France
Foto: Profimedia

Un pensionar francez în vârstă de 75 de ani primea între 25 și 40 de amenzi de parcare în fiecare zi, pentru 3.000 de mașini care erau pe numele lui, dar pe care nu le-a cumpărat niciodată. Bărbatul a ajuns în această situație după ce a devenit victima unui furt de identitate, relatează presa franceză citată de Bild.

Coșmarul a început în 2019. Hackerii au spart e-mailul Christian Derrey, un pensionar din Normandia, și i-au furat cartea de identitate virtuală, pe care o trimisese într-un mesaj.

Escrocii au folosit apoi documentul pentru a înființa mai multe companii.

„În noiembrie 2024, o companie numită CJM Automobile a fost fondată pe numele meu. Câteva zile mai târziu, 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele meu”, a declarat pensionarul pentru postul de radio France Bleu.

Este vorba despre o companie-fantomă care revinde mașini ieftin.

În fiecare zi, bărbatul în vârstă de 75 de ani primea amenzi pentru parcare ilegală, între 20 și 40 de amenzi zilnic. Între timp, suma totală pe care ar trebui să o plătească a ajuns la 180.000 de euro.

Pensionarul a depus o plângere, iar până la urmă amenzile de parcare au fost transmise direct contravenientului. Cu toate acestea, acesta se confruntă în continuare cu multe probleme, pentru că autoritățile fiscale au debitat unele amenzi direct din contul său. Acum încearcă să recupereze acești bani, dar eforturile sale sunt îngreunate de birocrație.

„În Saint-Étienne, 2950 de euro din banii mei sunt blocați, în Marsilia o parte din pensia mea este blocată și nimeni nu vrea să se ocupe de situația mea. Autoritățile fiscale retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executori judecătorești, fără scrisoare recomandată, nimic”, a spus el, conform France Bleu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Vicepremierul Tanczos Barna, despre propunerea Franței de descurajare nucleară: Ajunge prima dată la președintele țării
Jean Castex Aboard French Aircraft Carrier Charles-De-Gaulle - Toulon
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană
profimedia-1079849956
Emmanuel Macron, despre războiul împotriva Iranului: Republica Islamică poartă principala responsabilitate. Avertismentul pentru Israel
Espen Barth Eide
Norvegia este pregătită să înceapă discuțiile cu Franța privind armele nucleare: „Face parte din strategia noastră de acoperire”
profimedia-1079574978
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”. Oana Țoiu: „Fiecare acţionează ca un factor de descurajare”
Recomandările redacţiei
avion militar al SUA pe un portavion
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei...
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Israelul promite să elimine...
liderii coalitie
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou...
USAF Tests Weapons In Nevada Desert
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate...
Ultimele știri
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate
Cutremur în Sicilia, pe versantul sudic al vulcanului Etna: Școlile din Catania au fost închise
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru vânzarea online de parfumuri contrafăcute de peste 400.000 de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...