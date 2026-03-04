Un pensionar din Franța primea câte 40 de amenzi de parcare pe zi, pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat

Un pensionar francez în vârstă de 75 de ani primea între 25 și 40 de amenzi de parcare în fiecare zi, pentru 3.000 de mașini care erau pe numele lui, dar pe care nu le-a cumpărat niciodată. Bărbatul a ajuns în această situație după ce a devenit victima unui furt de identitate, relatează presa franceză citată de Bild.

Coșmarul a început în 2019. Hackerii au spart e-mailul Christian Derrey, un pensionar din Normandia, și i-au furat cartea de identitate virtuală, pe care o trimisese într-un mesaj.

Escrocii au folosit apoi documentul pentru a înființa mai multe companii.

„În noiembrie 2024, o companie numită CJM Automobile a fost fondată pe numele meu. Câteva zile mai târziu, 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele meu”, a declarat pensionarul pentru postul de radio France Bleu.

Este vorba despre o companie-fantomă care revinde mașini ieftin.

În fiecare zi, bărbatul în vârstă de 75 de ani primea amenzi pentru parcare ilegală, între 20 și 40 de amenzi zilnic. Între timp, suma totală pe care ar trebui să o plătească a ajuns la 180.000 de euro.

Pensionarul a depus o plângere, iar până la urmă amenzile de parcare au fost transmise direct contravenientului. Cu toate acestea, acesta se confruntă în continuare cu multe probleme, pentru că autoritățile fiscale au debitat unele amenzi direct din contul său. Acum încearcă să recupereze acești bani, dar eforturile sale sunt îngreunate de birocrație.

„În Saint-Étienne, 2950 de euro din banii mei sunt blocați, în Marsilia o parte din pensia mea este blocată și nimeni nu vrea să se ocupe de situația mea. Autoritățile fiscale retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executori judecătorești, fără scrisoare recomandată, nimic”, a spus el, conform France Bleu.

