Un pescar care a fost găsit plutind în larg după două săptămâni de căutări a prins și a mâncat somon pentru a rămâne în viață

Un pescar dispărut de aproape două săptămâni a fost găsit în viață pe o plută de salvare, la peste 100 de kilometri în largul coastei de vest a SUA. Bărbatul a povestit salvatorilor săi că, pentru a supraviețui, a prins și a mâncat somon. El plecase din Gray Harbor, Washington, pe 12 octombrie, alături de un alt marinar la bordul unei nave de mici dimensiuni și trebuiau să se întoarcă pe 15 octombrie. Deși cei doi au fost căutați, Paza de Coastă a hotărât să suspende misiunea chiar cu o zi înainte de a fi găsit întâmplător, transmite BBC.

Bărbatul, care nu a fost identificat, plecase din Gray Harbor, statul Washington, pe 12 octombrie, pe Evening, o barcă de 13 metri.

Oficialii nu au dat numele salvatorilor și nici nu au precizat cum l-au găsit, dar King-TV din Seattle i-a identificat ca fiind Ryan Planes și unchiul său John din Sooke, un oraș de pe insula Vancouver din Columbia Britanică.

"Am văzut ceea ce părea a fi o plută de salvare în depărtare și am fugit să intru înăuntru și am pus binoclul pe el, iar apoi a tras o rachetă de semnalizare", a povestit Ryan la postul de televiziune.

"L-am tras la bord. M-a îmbrățișat puternic și a fost emoționant", a continuat John.

El a precizat că bărbatul i-a spus că a fost singur pe plută timp de 13 zile și că a prins un somon după ce a rămas fără mâncare.

"I-am pregătit micul dejun. A băut trei sticle de apă", a continuat el. "Era destul de înfometat, săracul".

Bărbatul pare să fie în stare stabilă, spun oficialii, și a fost transportat înapoi la țărm de către Paza de Coastă și o altă agenție de salvare canadiană.

Potrivit King-TV, el a fost dus la un spital din Tofino, British Columbia, pentru a i se efectua investigații suplimentare.

Bărbatul și un alt marinar aflat la bordul navei Evening trebuiau să se întoarcă pe 15 octombrie, spun oficialii. Miercuri, Paza de Coastă a anunțat că își suspendă căutările până la apariția unor noi informații. Celălalt bărbat care a plecat împreună cu el nu a fost găsit, iar Paza de Coastă spune că incidentul "continuă să fie investigat", însă nu este clar dacă intenționează să reia căutările.

