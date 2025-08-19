Live TV

Un pescar din SUA a rezolvat din întâmplare un caz de dispariție vechi de aproape 60 de ani

Un bărbat care a ieșit recent la pescuit pe râul Mississippi, în Minnesota, a contribuit la rezolvarea unui caz vechi de aproape 60 de ani, legat de dispariția unei persoane, potrivit autorităților locale.

Brody Loch a povestit a declarat pentru publicația WCCO din Minneapolis că a sunat la poliție după ce a descoperit un automomobil Buick din anii 1960 în râu, cu ajutorul unui sonar, în 9 august.

Câteva zile mai târziu, scafandrii locali și o echipă de tractare au recuperat vehiculul, iar anchetatorii care au procesat mașina au găsit rămășițe umane înăuntru, a spus Steve Soyka, șeriful comitatului Stearns, unde a fost găsită mașina.

Anchetatorii au găsit numărul de identificare al vehiculului și au stabilit că mașina îi aparținea lui Roy Benn, un bărbat de 59 de ani care a fost dat dispărut în septembrie 1967 și de care nu se mai știa nimic de atunci, potrivit The Guardian.

Polițiștii au trimis rămășițele umane din mașina lui Benn la biroul unui medic legist, pentru o posibilă identificare. Cu toate acestea, pe baza obiectelor din mașină și numărului de identificare al acesteia, se crede că rămășițele sunt ale lui Benn.

Șeriful comitatului Benton, Troy Heck, care a preluat cazul, a spus că biroul său a notificat familia lui Benn, căreia i s-au solicitat probe de ADN.

„Suntem recunoscători că, probabil, am obținut în sfârșit sprijinul de care aveam nevoie pentru a încheia povestea acestei familii”, a spus Heck.

Un buletin informativ privind persoanele dispărute, publicat de departamentul de siguranță publică din Minnesota, menționează că Benn a fost văzut ultima dată pe 25 septembrie 1967, în timp ce „transporta o sumă mare de bani”. De asemenea, era la volanul mașinii sale, un Buick Electra albastru metalizat, cu patru uși, din 1963, se arată în buletinul care descrie mașina dispărută alături de Benn.

Benn avea o firmă de reparații de obiecte electrocasnice în St. Cloud, Minnesota. Soția lui murise cu un an înainte de dispariția sa.

Fratele lui Benn, Walter, a colaborat cu autoritățile care investigau dispariția lui Roy, dar pistele de atunci ale anchetatorilor nu au dus la rezolvarea cazului.

Walter Benn a încercat să vândă bunurile personale ale fratelui său dispărut la o licitație în 1968, a relatat publicația locală St. Cloud Daily Times. Roy Benn a fost declarat mort în 1975, la aproximativ opt ani după ce a fost văzut ultima dată.

