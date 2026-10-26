Live TV

Un pilot de vânătoare a avut dureri de cap inexplicabile timp de un an și jumătate. Ce le provoca, de fapt

Data actualizării: Data publicării:
Air Force Pilot and F-15 Eagle
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un pilot de vânătoare din India s-a confruntat timp de 18 luni cu dureri de cap intense, care îi afectau inclusiv capacitatea de a zbura. Deși medicii l-au diagnosticat inițial cu migrene și i-au prescris tratament, cauza reală a simptomelor era cu totul alta: o cască de zbor prea strânsă, care exercita presiune asupra capului, scrie Live Science.

Pacientul: un bărbat de 29 de ani din India

Simptomele: bărbatul, pilot de vânătoare în Forțele Aeriene Indiene, s-a prezentat la un neurolog civil după ce a suferit de dureri de cap persistente timp de 18 luni. Durerile de cap apăreau de aproximativ două-trei ori pe lună, începând spre sfârșitul după-amiezii și durând până la trei zile. Somnul nu îi ameliora simptomele.

De obicei, durerea era mai intensă în partea dreaptă a capului, dar simțea adesea durere și în partea stângă. Pilotul a mai relatat că, chiar înainte de apariția durerii de cap, simțea o „senzație de stare proastă”, au scris medicii săi într-un raport al cazului.

Uneori, durerea era atât de intensă încât bărbatul nu putea participa la zborurile programate. Dacă zbura totuși în timpul unui episod, durerea de cap se agrava și mai mult a doua zi.

Military plane
Foto: Getty Images

Ce s-a întâmplat în continuare: Potrivit bărbatului, situația sa financiară și relațiile personale nu constituiau o sursă de stres. (Stresul, în general, este un factor declanșator foarte frecvent al durerilor de cap.)

Când a fost întrebat despre istoricul său medical, pilotul nu și-a amintit de nicio afecțiune recentă care ar fi putut provoca dureri de cap recurente, cum ar fi inflamația și congestia sinusurilor (sinuzita). Nu avea antecedente familiale de dureri de cap cronice sau migrenă, o afecțiune neurologică care provoacă frecvent dureri de cap moderate până la severe, printre alte simptome. De asemenea, nu a prezentat greață, vărsături sau anomalii vizuale numite „aure”, care adesea însoțesc sau preced migrenele.

Swedish fighter jet in the sky at sunset
Foto: Getty Images

Cu toate acestea, medicul civil a stabilit că migrenele erau cauza problemelor. I-a prescris divalproex — un medicament oral utilizat pentru prevenirea migrenelor — și i-a spus pacientului că, probabil, va avea nevoie de acest medicament timp de mai mulți ani. Îngrijorat de administrarea medicamentului pe o perioadă îndelungată, pilotul a decis să consulte un specialist autorizat la o unitate medicală militară pentru o evaluare suplimentară.

Diagnosticul: Medicii militari au analizat cazul pilotului și l-au examinat. Toate rezultatele analizelor sale se încadrau în limitele normale, iar o tomografie computerizată nu a evidențiat anomalii cerebrale. Au solicitat o endoscopie nazală — o examinare care utilizează o cameră video pentru a examina cavitatea nazală și sinusurile — și au constatat că pacientul avea un sept nazal deviat. Cu toate acestea, devierea era atât de minoră încât au exclus-o ca posibilă cauză a durerii sale.

În cele din urmă, medicii au confirmat diagnosticul inițial: pilotul suferea de migrene. Cauzele migrenei nu sunt pe deplin înțelese, deși factorii genetici și de mediu pot contribui atât la durata, cât și la intensitatea durerii migrenoase la o anumită persoană.

Fighter jet pilot flying high in blue sky
Foto: Getty Images

Tratamentul: Pilotului i-a fost prescris sumatriptan, un medicament împotriva migrenei, care trebuia administrat la primul semn de durere, precum și aspirină, care trebuia luată în timpul crizelor de durere de cap. I s-a permis să continue să zboare în condiții restricționate și a trebuit să se prezinte la un neurolog militar pentru controale lunare în următoarele trei luni.

Patru luni mai târziu, nu mai avea dureri de cap și încetase să mai ia medicamente, potrivit raportului. Cu toate acestea, ofițerii săi superiori aveau nevoie de o evaluare medicală detaliată înainte de a-i putea restabili statutul de zbor fără restricții, întrucât migrenele severe pot face ca piloții să fie declarați inapți pentru zbor.

Timp de trei zile, medicii au efectuat interviuri aprofundate cu pilotul, concentrându-se pe prima apariție a simptomelor sale și pe circumstanțele care au dus la apariția durerilor de cap. Anumiți detalii i-au lăsat perplecși: absența grețurilor, a vărsăturilor și a aurilor, precum și faptul că somnul nu îi aducea nicio ușurare. Aceste fapte au ridicat semne de întrebare cu privire la diagnosticul de migrenă.

În timpul interviurilor, pilotul și-a amintit că durerile de cap au început cam în perioada în care a început să folosească un nou tip de cască, mai strânsă pe cap. Durerile de cap coincideau cu zilele în care efectua mai multe zboruri și se agravau pe măsură ce purta casca mai mult timp. Apoi, cam în perioada în care a început să ia medicamentele prescrise, a primit, întâmplător, un nou set de echipament personal de zbor — inclusiv o cască de mărimea potrivită — pentru o nouă misiune de zbor. Durerile de cap i-au dispărut brusc.

Air force flying over the sea. The concept of war and international territorial defense.
Foto: Getty Images

„La acel moment, ofițerul nu a făcut legătura între încetarea durerilor de cap și utilizarea noii căști”, au raportat medicii. „Analizând cazul în ansamblu, s-a constatat că diagnosticul de migrenă sau de cefalee vasculară era incorect; în schimb, persoana suferea de cefalee de compresie externă cauzată de o cască care nu se potrivea corespunzător.”

Cefaleele de compresie sunt cauzate de o presiune externă puternică asupra scalpului și frunții și, de obicei, dispar odată cu diminuarea presiunii.

Medicii i-au recomandat pilotului să țină un jurnal al durerilor de cap și au programat vizite de control pentru a-și confirma constatările. Cinci luni mai târziu, durerile de cap nu reapăruseră, deoarece acesta continuase să folosească casca care i se potrivea mai bine.

Ce face acest caz unic: Atunci când medicii militari au analizat studiile evaluate de colegi, nu au găsit nicio mențiune despre cazuri similare de cefalee de compresie „în niciuna dintre forțele aeriene din lume”, au scris aceștia în raport.

Acest caz, au adăugat ei, subliniază importanța medicală a asigurării faptului că uniformele de zbor ale piloților — în special căștile — se potrivesc corespunzător.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1089763755
1
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
2
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ora de iarnă 2026. Foto Getty Images
3
Trecem la ora de iarnă 2026 în această noapte. Cum se schimbă ceasurile și cât dormim în...
bloc evacuat
4
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în locuințe. Ce măsuri a...
Omega 3
5
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu...
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Principalele simptome ale migrenei. Sursă Foto Getty Images
Ce se poate ascunde în spatele durerilor de cap repetate. Cum se manifestă migrena și în ce mod se stabilește diagnosticul
Avioane vânătoarea Coreea de Sud
Coreea de Sud a ridicat avioanele de vânătoare, după ce mai multe aparate ruse ar fi intrat în zona sa de apărare
Caransebes Airshow 2025
Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație
F-35 Army Fighter jet flying over mountains
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a monitoriza patrulele aeriene rusești în apropiere de Alaska
Băuturi din plante pentru reducerea durerilor de cap. Foto Shutterstock
Remedii naturale pentru durerile de cap. Plante care ameliorează simptomele migrenei
Recomandările redacţiei
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Alexandru Nazare nu exclude noi creșteri de taxe și impozite: „Nu îmi...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia...
accident autobuz barcelona
Accident grav în apropierea Barcelonei: Un autobuz cu peste 100 de...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu: „Stăpânul Guvernului va fi Grindeanu”. Cum ar urma să...
Ultimele știri
Organele care dezvoltă un nou rol după menopauză. Descoperirea îi intrigă pe cercetători
Pompier lovit cu o cărămidă în piept, în timpul unei intervenții în Argeș. Raed Arafat: „Nu există nicio justificare”
Bulgaria: Președinta în exercițiu conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale, arată sondajele la ieșirea de la urne
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bogăția și succesul între 26 octombrie și 1 noiembrie. Zile pline de oportunități
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Kimi Antonelli poate deveni campion mondial de Formula 1 în Mexic! De câte puncte mai are nevoie. Update
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Câți bani produce un clasic Barcelona – Real Madrid. Cifre amețitoare!
Adevărul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe...
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a dat lovitura de grație! La două săptămâni după ce i-a spus ”ADIO”, s-a logodit cu fostul ei soț...
Pro FM
Lady Gaga, în culmea fericirii de când a devenit mamă. Artista și logodnicul ei sunt topiți: „Este combinația...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Al Pacino, premiu SAG-AFTRA pentru întreaga sa carieră: M-am simţit mereu ca acasă alături de un scenariu şi...
Adevarul
Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor
Newsweek
Hainele tale negre au devenit gri? Pune asta în mașina de spălat și vor arăta ca noi peste noapte
Digi FM
Cornulețe fragede cu nucă și gem de prune, de post. Rețeta simplă care amintește de deserturile bunicii
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noi detalii despre rata de migrare a polilor Pământului: „Este o descoperire incitantă”
Digi Animal World
Motivul pentru care pisica ta alege să doarmă la picioarele tale. Un detaliu mai puțin cunoscut
Film Now
Momentul în care Andrew Garfield s-a simțit copleșit de emoții la filmări lângă Robert Redford: „Un om de o...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...