Un pilot de vânătoare a avut dureri de cap inexplicabile timp de un an și jumătate. Ce le provoca, de fapt

Un pilot de vânătoare din India s-a confruntat timp de 18 luni cu dureri de cap intense, care îi afectau inclusiv capacitatea de a zbura. Deși medicii l-au diagnosticat inițial cu migrene și i-au prescris tratament, cauza reală a simptomelor era cu totul alta: o cască de zbor prea strânsă, care exercita presiune asupra capului, scrie Live Science.

Pacientul: un bărbat de 29 de ani din India

Simptomele: bărbatul, pilot de vânătoare în Forțele Aeriene Indiene, s-a prezentat la un neurolog civil după ce a suferit de dureri de cap persistente timp de 18 luni. Durerile de cap apăreau de aproximativ două-trei ori pe lună, începând spre sfârșitul după-amiezii și durând până la trei zile. Somnul nu îi ameliora simptomele.

De obicei, durerea era mai intensă în partea dreaptă a capului, dar simțea adesea durere și în partea stângă. Pilotul a mai relatat că, chiar înainte de apariția durerii de cap, simțea o „senzație de stare proastă”, au scris medicii săi într-un raport al cazului.

Uneori, durerea era atât de intensă încât bărbatul nu putea participa la zborurile programate. Dacă zbura totuși în timpul unui episod, durerea de cap se agrava și mai mult a doua zi.

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Ce s-a întâmplat în continuare: Potrivit bărbatului, situația sa financiară și relațiile personale nu constituiau o sursă de stres. (Stresul, în general, este un factor declanșator foarte frecvent al durerilor de cap.)

Când a fost întrebat despre istoricul său medical, pilotul nu și-a amintit de nicio afecțiune recentă care ar fi putut provoca dureri de cap recurente, cum ar fi inflamația și congestia sinusurilor (sinuzita). Nu avea antecedente familiale de dureri de cap cronice sau migrenă, o afecțiune neurologică care provoacă frecvent dureri de cap moderate până la severe, printre alte simptome. De asemenea, nu a prezentat greață, vărsături sau anomalii vizuale numite „aure”, care adesea însoțesc sau preced migrenele.

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Cu toate acestea, medicul civil a stabilit că migrenele erau cauza problemelor. I-a prescris divalproex — un medicament oral utilizat pentru prevenirea migrenelor — și i-a spus pacientului că, probabil, va avea nevoie de acest medicament timp de mai mulți ani. Îngrijorat de administrarea medicamentului pe o perioadă îndelungată, pilotul a decis să consulte un specialist autorizat la o unitate medicală militară pentru o evaluare suplimentară.

Diagnosticul: Medicii militari au analizat cazul pilotului și l-au examinat. Toate rezultatele analizelor sale se încadrau în limitele normale, iar o tomografie computerizată nu a evidențiat anomalii cerebrale. Au solicitat o endoscopie nazală — o examinare care utilizează o cameră video pentru a examina cavitatea nazală și sinusurile — și au constatat că pacientul avea un sept nazal deviat. Cu toate acestea, devierea era atât de minoră încât au exclus-o ca posibilă cauză a durerii sale.

În cele din urmă, medicii au confirmat diagnosticul inițial: pilotul suferea de migrene. Cauzele migrenei nu sunt pe deplin înțelese, deși factorii genetici și de mediu pot contribui atât la durata, cât și la intensitatea durerii migrenoase la o anumită persoană.

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Tratamentul: Pilotului i-a fost prescris sumatriptan, un medicament împotriva migrenei, care trebuia administrat la primul semn de durere, precum și aspirină, care trebuia luată în timpul crizelor de durere de cap. I s-a permis să continue să zboare în condiții restricționate și a trebuit să se prezinte la un neurolog militar pentru controale lunare în următoarele trei luni.

Patru luni mai târziu, nu mai avea dureri de cap și încetase să mai ia medicamente, potrivit raportului. Cu toate acestea, ofițerii săi superiori aveau nevoie de o evaluare medicală detaliată înainte de a-i putea restabili statutul de zbor fără restricții, întrucât migrenele severe pot face ca piloții să fie declarați inapți pentru zbor.

Timp de trei zile, medicii au efectuat interviuri aprofundate cu pilotul, concentrându-se pe prima apariție a simptomelor sale și pe circumstanțele care au dus la apariția durerilor de cap. Anumiți detalii i-au lăsat perplecși: absența grețurilor, a vărsăturilor și a aurilor, precum și faptul că somnul nu îi aducea nicio ușurare. Aceste fapte au ridicat semne de întrebare cu privire la diagnosticul de migrenă.

În timpul interviurilor, pilotul și-a amintit că durerile de cap au început cam în perioada în care a început să folosească un nou tip de cască, mai strânsă pe cap. Durerile de cap coincideau cu zilele în care efectua mai multe zboruri și se agravau pe măsură ce purta casca mai mult timp. Apoi, cam în perioada în care a început să ia medicamentele prescrise, a primit, întâmplător, un nou set de echipament personal de zbor — inclusiv o cască de mărimea potrivită — pentru o nouă misiune de zbor. Durerile de cap i-au dispărut brusc.

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„La acel moment, ofițerul nu a făcut legătura între încetarea durerilor de cap și utilizarea noii căști”, au raportat medicii. „Analizând cazul în ansamblu, s-a constatat că diagnosticul de migrenă sau de cefalee vasculară era incorect; în schimb, persoana suferea de cefalee de compresie externă cauzată de o cască care nu se potrivea corespunzător.”

Cefaleele de compresie sunt cauzate de o presiune externă puternică asupra scalpului și frunții și, de obicei, dispar odată cu diminuarea presiunii.

Medicii i-au recomandat pilotului să țină un jurnal al durerilor de cap și au programat vizite de control pentru a-și confirma constatările. Cinci luni mai târziu, durerile de cap nu reapăruseră, deoarece acesta continuase să folosească casca care i se potrivea mai bine.

Ce face acest caz unic: Atunci când medicii militari au analizat studiile evaluate de colegi, nu au găsit nicio mențiune despre cazuri similare de cefalee de compresie „în niciuna dintre forțele aeriene din lume”, au scris aceștia în raport.

Acest caz, au adăugat ei, subliniază importanța medicală a asigurării faptului că uniformele de zbor ale piloților — în special căștile — se potrivesc corespunzător.

Editor : Ana Petrescu