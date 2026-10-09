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Un politician pe nume Hitler Mussolini a câştigat alegerile locale din Peru

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Hitler Mussolini Simeon
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Hitler Mussolini Simeón Flores, în vârstă de 45 de ani, candidatul formaţiunii Ahora Nación, a obţinut 34,54% din voturi la alegerile municipale desfăşurate pe 4 octombrie în districtul Queropalca, din regiunea Huánuco, Peru.

Politicianul a primit 229 de voturi, devansând cu doar 25 de voturi candidatul partidului Renovación Popular, clasat pe locul al doilea, informează News.ro.

Rezultatele provin din centralizarea integrală a proceselor-verbale electorale, însă proclamarea oficială a câştigătorului rămâne în sarcina autorităţilor electorale.

Numele său, identic cu cele ale dictatorilor Adolf Hitler şi Benito Mussolini, a atras atenţia presei internaţionale.

În mod paradoxal, politicianul a candidat din partea Ahora Nación, formaţiune prezentată ca fiind de stânga, fără ca numele său să indice vreo afiliere la ideologiile nazistă sau fascistă. 

Editor : Sebastian Eduard

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