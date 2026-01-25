Un polițist din Polonia a înregistrat anul trecut un număr record de 195 de arestări. „Cred că am o excelentă memorie fotografică”

Un ofițer de poliție districtual a fost numit unul dintre cei mai eficienți luptători împotriva criminalității din Polonia, după ce a arestat un număr record de 195 de suspecți în 2025 – mai mult decât orice alt membru al forței de poliție, informează TVP World

În ultimul an, sergentul superior Bartłomiej Pipka din orașul Wejherowo a arestat un suspect aproape în fiecare zi lucrătoare, depășind cu ușurință propriul record din 2024, când a contribuit la 145 de arestări.

Deja șase arestări în 2026

În total, între 2022 și 2025, el a participat la capturarea a 567 de persoane căutate și a început deja cu dreptul noul an, înregistrând cel puțin șase arestări până la jumătatea lunii ianuarie.

Colegul său, ofițerul Michał Wójcik, a spus că a lucra în tura cu Pipka era un semn sigur că ziua va fi oricum, numai plictisitoare nu.

„De fiecare dată când aud că sunt de serviciu cu Bartek, este o veste fantastică”, a spus Wójcik. „Este o garanție că ziua va fi interesantă, că se vor întâmpla lucruri și că tura va fi productivă.”

„Este o garanție a urmăririlor, a jocurilor „de-a v-ați ascunselea” sau a rezolvării enigmelor criminale”, a adăugat el.

„Memorie fotografică”

Pipka atribuie rezultatele sale extraordinare unei combinații între poliția de școală veche, o bună cunoaștere a zonei locale și o memorie fotografică care îl ține în alertă chiar și atunci când este oficial în afara serviciului.

„Memoria fotografică ajută”, a declarat el pentru postul de radio polonez RMF MAXX.

„Chiar și când nu sunt la serviciu, tot observ oamenii... chiar și când ies la cumpărături cu soția mea”, a adăugat el.

Dar, în ciuda recunoașterii individuale, modestul Pipka a spus că statisticile impresionante reflectă efortul colectiv al întregii forțe de poliție care lucrează în districtul său, nu doar al său.

„Lucrăm împreună când vine vorba de aceste arestări”, a declarat el pentru postul de televiziune TVN24. „Nu este vorba doar de zona mea specifică de patrulare. Îmi ajut colegii, iar ei fac același lucru pentru mine.”

