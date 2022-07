O invazie extraterestră? Sezonul cinci din Stranger Things? Un portal către alte lumi? Luminile roz „bizare” văzute pe cerul de deasupra orașului australian Mildura nu au fost, până la urmă, niciuna dintre variantele sugerate de oameni pe rețelele sociale, scrie The Guardian.

Locuitorii din orașul Mildura au rămas uluiți miercuri seara, când pe cerul nopții a apărut o lumină strălucitoare.

„A fost foarte bizar”, a spus Tammy Szumowski. „Am vorbit la telefon cu mama mea, iar tatăl meu spunea că este sfârșitul lumii.”

Însă, explicația a fost una banală. Compania farmaceutică Cann Group a confirmat că luminile veneau de la o fabrică locală de producere a canabisului medicinal.

„Plantele de canabis necesită spectre diferite de lumină pentru a crește”, a spus Rhys Cohen, purtător de cuvânt al companiei.

„O lumină cu spectru roșu este adesea folosită. În mod normal, instalația ar avea obloane care se coboară noaptea și, în viitor, vor bloca aceste lumini”, a precizat acesta.

În Mildura și în orașele din jur, oamenii s-au înghesuit în curțile din spate și pe verandele din față pentru a fotografia lumina bizară.

„Imaginația copiilor s-a dezlănțuit și, desigur, de vină erau extratereștrii. Eu și soțul meu am fost puțin mai optimiști”, a declarat o locuitoare din Mildura.

Andrew Kynaston era în drum spre casă cu soția sa când în jurul orei 18.30 au văzut luminile.

„Părea frumos și ciudat”, a spus el.

Kynaston este obișnuit să privească apusurile de soare, dar a spus că nu a văzut niciodată o priveliște ca aceasta.

„Am luat telefonul soției mele și am făcut câteva fotografii”, a spus el. „Abia când am văzut comentariile mai târziu, am înțeles ce este.”, a mai spus Kynaston.

