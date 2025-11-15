De la reglementarea prețului cărnii de pui până la impunerea de taxe pe tutun, Hamas încearcă să-și extindă controlul asupra Fâșiei, pe măsură ce planurile SUA pentru viitorul acesteia prind contur, spun locuitorii din enclava palestiniană, alimentând îndoielile rivalilor cu privire la cedarea autorității, așa cum a promis, de altfel, organizația islamistă palestiniană. După debutul armistițiului luna trecută, Hamas a restabilit rapid controlul asupra zonelor din care Israelul s-a retras, ucigând zeci de palestinieni pe care i-a acuzat de colaborare cu Israelul, de furt sau de alte infracțiuni. Puteri străine cer grupului să se dezarmeze și să părăsească guvernul, dar nu au ajuns încă la un acord cu privire la cine îi va înlocui pe militanți, anunță Reuters.

Tot mai mulți locuitori din Gaza spun că simt din ce în ce mai mult controlul Hamas. Autoritățile monitorizează tot ce intră în zonele din Gaza controlate de organizația islamistă, percepând taxe pe unele mărfuri importate privat, inclusiv combustibil și țigări, și amendând comercianții care se consideră că practică prețuri excesive pentru mărfuri, potrivit a 10 dintre locuitorii din Gaza, trei dintre ei fiind comercianți, anunță Reuters.

Ismail Al-Thawabta, șeful biroului de presă al guvernului Hamas, a declarat că informațiile privind taxarea țigaretelor și combustibilului de către Hamas sunt inexacte, negând că guvernul ar fi majorat vreo taxă.

Autoritățile îndeplineau doar sarcini umanitare și administrative urgente, depunând în același timp „eforturi susținute” pentru a controla prețurile, a declarat Thawabta. El a reiterat disponibilitatea Hamas de a preda puterea unei noi administrații tehnocratice, spunând că scopul este de a evita haosul în Gaza: „Obiectivul nostru este ca tranziția să se desfășoare fără probleme”.

Hatem Abu Dalal, proprietarul unui mall din enclavă, a declarat că prețurile sunt ridicate deoarece nu ajung suficiente mărfuri în Gaza. Reprezentanții guvernului încearcă să aducă ordine în economie - vizitând magazinele, verificând mărfurile și stabilind prețurile, a spus el.

Departamentul de Stat al SUA nu dorește ca Hamas să guverneze în Gaza. Sursa foto: Profimedia Images

Mohammed Khalifa, care făcea cumpărături în zona Nuseirat din centrul Gazei, a spus că prețurile se schimbau constant, în ciuda încercărilor de a le reglementa. „Este ca o bursă de valori”, a spus el. „Prețurile sunt ridicate. Nu există venituri, circumstanțele sunt dificile, viața este grea și iarna se apropie”, a spus el.

Planul președintelui american Donald Trump pentru Gaza a asigurat un armistițiu pe 10 octombrie și eliberarea ultimilor ostatici în viață capturați în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, conduse de Hamas. Planul prevede înființarea unei autorități de tranziție, desfășurarea unei forțe multinaționale de securitate, dezarmarea Hamas și începerea reconstrucției.

Însă Reuters, citând mai multe surse, a raportat săptămâna aceasta că divizarea de facto a Gazei pare din ce în ce mai probabilă, forțele israeliene fiind încă desfășurate în mai mult de jumătate din teritoriu, iar eforturile de a avansa planul au intrat în impas.

Aproape toți cei 2 milioane de locuitori ai Gazei trăiesc în zone controlate de Hamas, care a preluat controlul asupra teritoriului de la Autoritatea Palestiniană (AP) a președintelui Mahmoud Abbas și mișcarea sa Fatah în 2007. Ghaith al-Omari, cercetător senior la think-tank-ul Washington Institute, a declarat că acțiunile Hamas au scopul de a arăta atât locuitorilor din Gaza, cât și puterilor străine că nu poate fi ocolită.

„Cu cât comunitatea internațională așteaptă mai mult, cu atât Hamas devine mai puternică”, a spus Omari.

Departamentul de Stat al SUA: „Hamas nu va guverna”

Solicitat să comenteze relatările locuitorilor din Gaza privind perceperea de taxe de către Hamas pe anumite bunuri, printre alte activități raportate, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat: „Acesta este motivul pentru care Hamas nu poate și nu va guverna în Gaza”.

Un nou guvern al Gazei poate fi format odată ce Națiunile Unite aprobă planul lui Trump, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că s-au înregistrat progrese în formarea forței multinaționale.

Autoritatea Palestiniană face presiuni pentru a avea un cuvânt de spus în noul guvern al Gazei, deși Israelul respinge ideea ca aceasta să conducă din nou Gaza. Fatah și Hamas sunt în dezacord cu privire la modul în care ar trebui format noul organism de guvernare.

Munther al-Hayek, purtător de cuvânt al Fatah în Gaza, a declarat că acțiunile Hamas „indică în mod clar că Hamas dorește să continue să guverneze”.

În zonele controlate de Israel, mici grupuri palestiniene care se opun Hamas au un punct de sprijin, ceea ce reprezintă o provocare persistentă pentru acesta.Locuitorii din Gaza continuă să îndure condiții dificile, deși au primit mai mult ajutor după încetarea focului.

„Hamas înregistrează totul”

Un important importator de alimente din Gaza a declarat că Hamas nu a revenit la o politică fiscală completă, dar „vede și înregistrează totul”. Ei monitorizează tot ce intră, cu puncte de control de-a lungul rutelor, opresc camioanele și interoghează șoferii, a spus el, refuzând să fie identificat.

Manipulatorii de prețuri sunt amendați, ceea ce contribuie la reducerea unor tarife, dar acestea sunt încă mult mai mari decât înainte de începerea războiului, iar oamenii se plâng că nu au bani.

Guvernul Hamas din Gaza angaja până la 50.000 de persoane, inclusiv polițiști, înainte de război. Thawabta a spus că mii dintre ei au fost uciși, iar cei rămași erau gata să continue să lucreze sub o nouă administrație.

Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia

Autoritățile Hamas au continuat să le plătească salariile în timpul războiului, deși au redus cele mai mari, standardizând salariile la 1.500 de shekeli (n.r. 470 de dolari) pe lună, au declarat surse Hamas și economiști familiarizați cu problema. Se crede că Hamas a folosit rezervele de numerar pentru a plăti salariile, a declarat un diplomat.

Guvernul Hamas a înlocuit patru guvernatori regionali care au fost uciși, au declarat surse apropiate Hamas. Un oficial al organizației teroriste palestiniene a declarat că aceasta a înlocuit și 11 membri ai biroului politic din Gaza, care au murit.

Activistul și comentatorul din orașul Gaza, Mustafa Ibrahim, a declarat că Hamas exploatează întârzierile din planul Trump „pentru a-și consolida puterea”. „Va fi permis să continue să facă acest lucru? Cred că va continua până când va fi instituit un guvern alternativ”, a declarat el.

