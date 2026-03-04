Live TV

„Un risc real”. Atacarea programului nuclear al Iranului ar putea împinge țara către fabricarea unei bombe, avertizează experții

Natanz
Această imagine satelitară, furnizată de Vantor și publicată pe 2 martie 2026, prezintă o imagine de ansamblu a complexului nuclear Natanz, cu pagube observate la mai multe clădiri din apropierea orașului Natanz, provincia Isfahan, Iran. Foto: Profimedia

Atacul SUA-Israel împotriva Iranului are ca scop rezolvarea unui impas de 24 de ani privind programul nuclear al Teheranului, dar riscă să aibă efectul invers și să împingă regimul să fabrice o bombă secretă, au avertizat experții în proliferare, notează The Guardian.

Regimul de la Teheran a insistat mult timp că programul are scopuri civile și că nu are intenția de a fabrica arme nucleare. Cu toate acestea, de când au fost descoperite în 2002 două instalații nedeclarate, destinate îmbogățirii uraniului și producției de plutoniu din apă grea, programul a fost tratat cu o suspiciune intensă.

Acordul nuclear din 2015 impunea Iranului restricții severe și inspecții amănunțite, dar când Donald Trump s-a retras din acord în 2018, provocând prăbușirea acestuia, Iranul și-a intensificat activitatea în domeniul îmbogățirii uraniului și în alte aspecte ale programului.

Cel mai îngrijorător pentru comunitatea internațională este faptul că, până vara trecută, Iranul a produs o rezervă de puțin peste 440 kg de uraniu puternic îmbogățit (HEU), cu o puritate de 60 %. Din punct de vedere tehnic, odată ajuns la 60 %, este relativ ușor să se ajungă la 90 % – uraniu de calitate militară care poate fi utilizat pentru fabricarea unei ogive compacte.

Cu o îmbogățire suplimentară și conversia uraniului din formă gazoasă în formă metalică, stocul de 440 kg al Iranului ar fi suficient pentru a produce mai mult de 10 focoase.

Anxietatea legată de aceste stocuri, acumulată de la torpilarea acordului nuclear din 2015, a fost motivul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului din iunie anul trecut. Rolul SUA, Operațiunea Midnight Hammer, s-a concentrat pe lansarea de bombe anti-buncăre asupra siturilor nucleare iraniene.

Liderul american a afirmat că bombardamentul a „distrus” programul nuclear, dar în curând a devenit evident că acest lucru nu era adevărat. Bombele au provocat pagube extinse, dar instalațiile subterane adânci, săpate sub munți în două locații în special, Isfahan și Natanz, nu au putut fi distruse.

Ca răspuns la atacuri, Iranul a exclus inspectorii ONU din Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) din aceste locații și din alte locații sensibile, ceea ce a dus la pierderea urmăririi de către agenția de supraveghere a destinației stocului de 440 kg de uraniu puternic îmbogățit și a activităților desfășurate în tunelurile adânci din Isfahan și Natanz.

În ultimul său raport, AIEA a recunoscut că nu a putut verifica dacă Iranul a suspendat toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului sau dimensiunea stocului său de uraniu la instalațiile nucleare afectate. În ciuda acestei incertitudini, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat luni că „nu vedem un program structurat pentru fabricarea de arme nucleare”.

Cu toate acestea, experții în proliferarea nucleară se tem că acest lucru s-ar putea schimba în urma unui atac menit să distrugă regimul care a condus Iranul timp de 47 de ani și uciderea liderului său suprem, Ali Khamenei, care a emis un edict religios, o fatwa, împotriva construirii unei bombe.

„Acesta este motivul pentru care este o miză atât de mare”, a declarat Jeffrey Lewis, un distins cercetător în domeniul securității globale la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din Monterey. „Pentru că, dacă atacul nu reușește să înlăture regimul, în Iran vor rămâne mii de oameni capabili să reconstituie un program de acest gen”.

Lewis a adăugat: „Tehnologia în sine are zeci de ani vechime, iar un Iran răzbunător care supraviețuiește acestui atac va ajunge probabil la aceeași concluzie la care a ajuns Coreea de Nord, și anume că lumea în care trăim alături de Statele Unite este periculoasă și că este mai bine să opteze pentru armele nucleare”.

Kelsey Davenport, directorul pentru politica de neproliferare al Arms Control Association, a fost de acord că, în urma atacului, ar exista o motivație mai mare în rândul rămășițelor regimului „de a împinge Iranul spre militarizare, indiferent de modul în care se va încheia acest conflict, dată fiind natura în care a început”.

Davenport a subliniat că, în cazul prăbușirii regimului sau al izbucnirii unui război civil, soarta stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului ar deveni o problemă globală majoră.

„Dacă ajungem într-o situație în care regimul se prăbușește, în care Iranul devine atât de destabilizat pe plan intern încât există riscul real ca materialele să fie deturnate, să fie furate... va exista o presiune foarte mare asupra Statelor Unite pentru a interveni pe teren”, a spus Davenport.

„Există un risc real de terorism nuclear în ceea ce privește obiectivul lui Trump de schimbare a regimului, pe care nu l-am auzit recunoscut de către administrație”.

Lecții pentru Europa din războiul contra Iranului: informații, arme, rază de acțiune și ceva posibil mai important decât toate

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România

