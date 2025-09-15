Live TV

Un român a devenit erou într-un oraș din Italia: s-a luptat singur cu hoții care au intrat la el în casă și a reușit să-i alunge

Data publicării:
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Foto: GettyImages

Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit.

Românul spune că a făcut acest gest ca să își apere soția și pe cele trei fiice care se aflau în apartament în acel moment. Bărbatul are trei fete, în vârstă de 2, 8 și 10 ani.

El a povestit că a auzit zgomote în toiul nopții. A crezut inițial că este vecinul de deasupra care face gălăgie, apoi a ieșit pe terasă să vadă ce se întâmplă. A văzut acolo trei bărbați care încercau să îi intre în casă.

L-a aruncat imediat peste balcon pe unul dintre ei, iar pe ceilalți doi spune că i-a luat la pumni. Toți au fugit speriați.

Românul, care lucrează ca șofer de TIR în Treviso, a sunat apoi la carabinieri. Aceștia au început să facă cercetări să vadă exact ce s-a întâmplat acolo, însă hoți nu au fost deocamdată găsiți.

În schimb, toată comunitatea este alături de român și apreciază gestul făcut de acesta. Inclusiv primărița localității spune că românul a făcut exact ceea ce trebuia să facă în această situație.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
bile de la loto
3
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că...
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Scandalul plafonării ia amploare. Grindeanu acuză că unii comercianți...
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN"...
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină...
Ultimele știri
Kremlinul spune că NATO este, de facto, în război cu Rusia
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus
Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Il centro di Roma semi deserto per la pandemia di Coronavirus
O femeie a primit interdicție de la primarul Romei să mai hrănească porumbeii care terorizau vecinii
Trei tineri au fost luați de ape în Italia, în vara anului 2024
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia. La peste un an de la tragedie, părinții cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro
Copii muzeu
O fetiţă de cinci ani din Italia a deteriorat o sculptură din aur în valoare de 30.000 de euro
giorgia meloni
Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, în străinătate. Ce spune șefa guvernului italian
Rom, Italien, Europa, Trevi-Brunnen, Fontana di Trevi, Touristenattraktion, barocker Brunnen, kunstvolles Bauwerk, Touri
Rețea de români prinsă cu escrocherii în Roma. Păcăleau turiștii cu alba-neagra și în același timp le furau din buzunare
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce reprezintă conjuncția Mercur-Soare în Fecioară și cum vor fi afectate zodiile de acest fenomen rar în...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Sharon Osbourne rupe tăcerea după moartea lui Ozzy Osbourne: „Încă îmi este greu”
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Grindeanu mesaj pentru românii aflați la pensie. Ce se întâmplă cu prețul alimentelor la 1 octombrie
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea