Un român a devenit erou într-un oraș din Italia: s-a luptat singur cu hoții care au intrat la el în casă și a reușit să-i alunge

Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit.

Românul spune că a făcut acest gest ca să își apere soția și pe cele trei fiice care se aflau în apartament în acel moment. Bărbatul are trei fete, în vârstă de 2, 8 și 10 ani.

El a povestit că a auzit zgomote în toiul nopții. A crezut inițial că este vecinul de deasupra care face gălăgie, apoi a ieșit pe terasă să vadă ce se întâmplă. A văzut acolo trei bărbați care încercau să îi intre în casă.

L-a aruncat imediat peste balcon pe unul dintre ei, iar pe ceilalți doi spune că i-a luat la pumni. Toți au fugit speriați.

Românul, care lucrează ca șofer de TIR în Treviso, a sunat apoi la carabinieri. Aceștia au început să facă cercetări să vadă exact ce s-a întâmplat acolo, însă hoți nu au fost deocamdată găsiți.

În schimb, toată comunitatea este alături de român și apreciază gestul făcut de acesta. Inclusiv primărița localității spune că românul a făcut exact ceea ce trebuia să facă în această situație.

