Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva

Scene neobișnuite s-au petrecut într-o gară din Austria. Un român a fost reținut de autorități după ce a încercat să fure un tren, dar nu a reușit pentru că nu a știut să pornească locomotiva.

Potrivit presei din Austria, bărbatul în vârstă de 37 de ani a intrat în locomotiva unui tren care staționa într-o gară și a încercat să o pornească, după ce a spart geamurile cu ciocanul. Nu a reușit însă să pornească locomotiva.

În momentul în care au ajuns autoritățile la fața locului, individul a început să devină agresiv și a atacat o polițistă, provocându-i acesteia mai multe răni. A fost nevoie de trei ofițeri care să îl imobilizeze pe individ și apoi să îl rețină.

Anchetatorii fac acum cercetări în acest caz și încearcă să afle cu exactitate ce l-a făcut pe bărbatul de 37 de ani să recurgă la acest gest.

Totodată, autoritățile din Austria spun că pasagerii din tren au fost în siguranță și nu au existat alte incidente.

