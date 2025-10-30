Un român din Italia a bătut crunt un alt bărbat, care i-a reproșat că are un câine prea agresiv

Un român din Italia este acuzat că a bătut un bărbat în vârstă de 56 de ani, în localitatea Giano dell'Umbria, din cauza unui câine, relatează presa locală.

Conform reconstituirii făcute de polițiști, cearta a început când bărbatul agresat l-a certat pe românul în vârstă de 49 de ani pentru comportamentul agresiv al câinelui său, care îi speriase animalele de companie.

Atunci, suspectul ar fi aruncat mai întâi cu un obiect de plastic în bărbatul în vârstă de 56 de ani, apoi i-a dat cu pumnii și piciorul în față, provocându-i un traumatism. Victima a ajuns la spital și are nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale, relatează Quotidiano dell Umbria.

După ce au adunat mărturii și au reconstituit incidentul, polițiștii l-au identificat pe agresor, care este acuzat de vătămare corporală gravă.

