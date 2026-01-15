Panică pe o autostradă din Germania, după ce un român beat a gonit cu mașina pe contrasens aproape 30km. Șoferii l-au evitat cu greu și între timp au fost consemnate zeci de apeluri la poliție, scrie Digi24.

Românul a intrat pe autostrada din Germania și a circulat aproximativ 30 de kilometri pe contrasens, fără să țină cont de zecile de mașini care veneau din sens opus. Șoferii din trafic sunt cei care au sunat la poliție și le-au spus autorităților că au fost nevoiți să evite un autoturism care mergea pe contrasens.

Un echipaj de poliție a oprit complet traficul pe autostradă, iar un șofer de TIR a reușit să îl blocheze pe român, care a oprit mașina, însă a întors și a continuat să meargă de această dată normal.

În urmărirea lui au plecat trei echipaje de poliție. într-un final a fost reținut, a fost testat cu aparatul etilotest și avea o elcoolemie de 2,31‰. De consemnat că pragul comei alcoolice se poate atinge la valori începând cu 2,5‰.

Polițiștii germani au constatat că românul nu avea voie să conducă în Germania, pentru că mai fusesem implicat în evenimente rutiere după ce consumase băuturi alcoolice. I-a fost reținut permisul, dar i-a fost confiscată și mașina.

