Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia

Parcare Germania
Foto: Profimedia
Ce a făcut femeia Cum a racționat soția

S-a întâmplat pe o autostradă din Germania, în apropierea localității Wiesbaden de lângă Frankfurt. Un român a oprit într-o parcare, iar la plecare nu a observat că soția nu apucase să se urce în mașină.

Familia se afla duminică pe o autostradă din Bavaria, relatează Bild. Atunci s-a petrecut nefericitul eveniment: când românul a oprit pe o parcare pentru a merge la toaletă, nu a observat că și soția lui coborâse din mașină și a plecat fără ea.

Ghinionul a fost descoperit abia 45 de minute mai târziu.

Potrivit poliției, bărbatul și-a dat seama de acest lucru abia mai târziu, când a oprit la o benzinărie din Bad Camberg pentru a alimenta. El și soția sa erau deja despărțiți de 45 de minute!

În cele din urmă, după ce a căutat-o peste tot în parcare, a decis să sune la poliție.

Ea a rămas singură, fără telefon

Totul a devenit limpede: la prima oprire a bărbatului pentru a merge la toaletă, el și-a trezit soția și fiul care dormeau și i-a întrebat dacă și ei vor să meargă. Ambii au răspuns că nu, dar soția s-a răzgândit și a coborât din mașină fără să fie observată de soțul ei.

Când bărbatul de 39 de ani a plecat, soția nu se întorsese încă, iar copilul dormea din nou. Abia când au oprit la următoarea stație de odihnă, băiatul s-a trezit și i-a spus tatălui său că mama lui a coborât pentru a merge la toaletă.

Doar că asta se întâmplase deja cu 45 de minute în urmă.

Ce a făcut femeia

Rămânând singură, femeia a abordat un șofer de autobuz în parcare, care a luat-o cu el și i-a pus la dispoziție telefonul. Poliția a comunicat: „Patrula trimisă de poliția autostradală din Wiesbaden a reușit să ia legătura telefonic cu soția. Aceasta se afla într-un autocar românesc în zona Hanau (la aproximativ 70 km distanță) și nu știa ce să facă.”

În cele din urmă, familia a fost reunită cu ajutorul șoferului și al poliției.

Cum a racționat soția

În raportul poliției privind incidentul se specifică următorul fapt: „Patrula trimisă la fața locului a raportat că soțul a trebuit să suporte o mică mustrare din partea soției.”
„Probabil că vina nu va fi niciodată stabilită”, a scris poliția în concluzie.

 

