Un polițist din Londra a avut ocazia să conducă o mașină decapotabilă de lux, ediție limitată, după ce aceasta a fost confiscată în cadrul unei acțiuni împotriva vehiculelor neasigurate și a condusului periculos, relatează The Guardian.

Foto: Poliția Metropolitană Londra Deschide galeria foto

Mașina înmatriculată în Dubai, în valoare de 4,3 milioane de euro, se afla în Regatul Unit de numai o zi când a fost confiscată de poliție, deoarece era condusă de o persoană care deținea doar un permis de conducere provizoriu și nu avea asigurare. Polițiștii spun că bărbatul urcase la volan doar de jumătate de oră, când bolidul i-a fost confiscat.

În loc să încarce mașina sport pe o platformă auto folosită de obicei pentru astfel de confiscări, un ofițer de la Poliția Metropolitană, purtând ochelari de soare, a condus Ferrari-ul până la parcul auto al poliției.

Imaginile publicate de Met l-au surprins pe polițist conducând modelul Ferrari Monza SP2 – unul din doar cele 499 fabricate de compania italiană – în zona Mayfair și Marble Arch, escortat de vehicule de poliție, inclusiv de platforma auto goală.

Aceasta a fost una dintre cele 90 de mașini, cu o valoare totală de peste 8 milioane de lire sterline, confiscate în timpul weekendului în cadrul unei operațiuni desfășurate împreună cu Biroul de Asigurări Auto (MIB) împotriva șoferilor neasigurați și a condusului antisocial și periculos în zonele Hyde Park, Kensington și Chelsea.

Poliția Metropolitană a precizat că acesta a fost cel mai mare număr și cea mai mare valoare a vehiculelor confiscate din istoria de cinci ani a acestei operațiuni.



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Cincisprezece dintre vehicule au fost confiscate în baza unor noi competențe legale care permit poliției să le rețină în loc să aplice doar un avertisment, dacă sunt implicate în comportamente antisociale.

„Operațiuni precum aceasta arată că regulile se aplică tuturor conducătorilor auto, indiferent de valoarea vehiculului pe care aleg să îl conducă. Știm că, în timp ce mulți contravenienți încalcă legea cu bună știință, alții, care își doresc să fie șoferi de bună-credință, pot fi prinși pe picior greșit din cauza unei greșeli legate de asigurare,” a spus Angus Eaton, directorul executiv al MIB.

„Vrem să îi ajutăm pe toți conducătorii auto să înțeleagă importanța deținerii unei asigurări adecvate, deoarece consecințele lipsei acesteia sau ale nealegerii acoperirii potrivite pentru nevoile lor sunt severe și de lungă durată”, a adăugat el.

„Îi îndemnăm pe toți șoferii să verifice dacă au o asigurare valabilă și dacă aceasta este corespunzătoare pentru ei, pentru vehiculul lor și pentru tipul de călătorie pe care îl fac,” a mai spus Eaton.

În cadrul aceleiași operațiuni, un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de tăinuire de bunuri furate și spălare de bani, după ce a fost găsit având asupra sa 19 carduri bancare pe numele altor persoane și peste 2.500 de lire sterline în numerar.

Un alt bărbat, oprit pentru că conducea fără asigurare, a fost arestat sub suspiciunea de posesie de droguri în vederea comercializării. De asemenea, a mai avut loc o arestare pentru folosirea de cuvinte și comportamente susceptibile de a provoca hărțuire, precum și o alta sub suspiciunea unei infracțiuni privind regimul imigrației.

Editor : M.B.