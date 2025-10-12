Un șofer de motostivuitor care a devenit milionar peste noapte a fost aproape să moară după ce a petrecut fără oprire trei luni de zile

Un șofer de motostivuitor care a câștigat un milion de lire sterline dintr-un singur loz răzuibil a dezvăluit cum premiul uriaș i-a dat complet viața peste cap, bărbatul fiind la un pas să moară după ce a petrecut fără oprire timp de trei luni de zile.

Adam Lopez (39 de ani) din Mattishall, în apropiere de orașul Norwich, Marea Britanie, a văzut cum suma din contul său bancar a crescut de la 12,40 de lire sterline la 1.000.012,40 de lire sterline, după ce a câștigat premiul cel mare dintr-un loz răzuibil pe care l-a cumpărat în luna iulie.

După ce și-a dat demisia, Lopez a spus că viața lui a devenit un „roller-coaster total”, cu trei luni de petreceri non-stop și un stil de viață complet dezorganizat.

Perioada de petreceri s-a încheiat brusc când Lopez a fost transportat la spital cu ambulanța, pe data de 10 septembrie, având embolie pulmonară bilaterală.

„Nu puteam să mă mișc, nu puteam să respir. Am sunat la ambulanță, iar cel mai important lucru care mi-a schimbat viața a fost momentul când stăteam întins în spatele ambulanței și auzeam sirena”, a povestit Lopez pentru BBC.

Lopez a spus că avea un cheag de sânge în picior care s-a răspândit la plămâni și a fost nevoie să stea la spital opt zile.

Vizita la spital a fost un moment de „trezire la realitate” pentru Lopez, care a spus că a ajuns la concluzia că sănătatea contează mult mai mult decât câștigurile sale de la loterie.

„Te face să te uiți la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion – când ești în spatele ambulanței, nimic din toate acestea nu contează”, a spus Lopez.

Lopez a spus că va renunța la petreceri și se va concentra pe sănătatea sa și pe recuperare în următoarele 6 – 9 luni.

„Mi-am dat demisia, ceea ce nu ar fi trebuit să fac sub nicio formă. Mi-am pierdut structura vieții de zi cu zi... a fost o deconectare completă de la viața pe care o trăisem”, a povestit Lopez.

