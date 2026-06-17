Un șofer vitezoman care a intrat cu maşina în oamenii aflați la un carnaval din Belgia a fost condamnat la 27 de ani de închisoare

Un şofer belgian vitezoman a fost condamnat miercuri la 27 de ani de închisoare de o instanţă din oraşul Mons, pentru uciderea a şapte persoane şi rănirea altor zeci după ce a pătruns cu autoturismul într-un grup de participanţi la un carnaval în martie 2022.

În dimineaţa de 20 martie 2022, în jurul orei locale 05:00, după ce petrecuse într-un club de noapte, Paolo Falzone, în vârstă de 38 de ani, conducea un BMW puternic cu peste 170 km/h într-o zonă cu limitare de viteză la 50 km/h şi se filma la volan cu telefonul pentru a distribui un videoclip pe reţelele de socializare, potrivit Agerpres.

Aflat în plus sub influenţa alcoolului, el a pătruns atunci cu autoturismul într-un grup de zeci de persoane costumate pentru carnaval. Şase oameni au murit pe loc, un al şaptelea deces a survenit în 2024, iar numărul răniţilor a fost de circa 40.

Ancheta a relevat că Paolo Falzone, care era atunci angajat ca şofer livrator, era obsedat de viteză şi preocupat excesiv de maşina sa şi de sentimentul de putere pe care aceasta i-l oferea. Instanţa a stabilit în cele din urmă sentinţa la 27 de ani de închisoare. E.l fusese deja condamnat în 2017 pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Un prieten al său care era pasager în momentul accidentului, Antonino Falzone (fără nicio legătură de rudenie), a fost găsit vinovat pentru neacordarea de ajutor unei persoane aflate în pericol şi a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Tragedia provocată de acest accident a emoţionat Belgia, unde în Postul Paştelui defilările de carnaval sunt frecvente, o tradiţie ce fusese întreruptă în ultimii ani din cauza pandemiei de COVID-19.

Editor : M.B.