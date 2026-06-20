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Un soldat a murit pe front în Primul Război Mondial cu o carte poștală asupra sa. După un secol, aceasta i-a reunit familia

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Fotografia lui Thomas Whitaker
Fotografia lui Thomas Whitaker. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cum au lucrat „detectivii războiului”

O carte poștală găsită asupra unui soldat britanic din Primul Război Mondial a ajutat la identificarea acestuia și la reunirea unor membri ai familiei sale, la mai bine de un secol după moartea lui pe Frontul de Vest, relatează The Independent.

Rămășițele soldatului Thomas Whitaker au fost descoperite în vestul Belgiei, alături de ale altor cinci camarazi, în timpul unor săpături arheologice. Identificarea lor a fost posibilă datorită cercetărilor de arhivă și analizelor ADN.

Zeci de persoane au participat la o ceremonie organizată la Cimitirul Militar Tyne Cot, unde au fost dezvelite șase pietre funerare din marmură albă dedicate soldaților britanici identificați recent.

Thomas Whitaker murise în tranșee având asupra sa o carte poștală trimisă din Bradford, oraș din nord-estul Angliei, unde încă locuiesc unele dintre rudele sale.

La ceremonie au fost prezenți și trei membri ai familiei Whitaker. Joe Whitaker, în vârstă de 22 de ani, a citit un poem scris în onoarea stră-străunchiului său: „Odihnindu-se în pace pe dealuri străine, în cele din urmă adoarme, cu gândul la fabricile din Bradford.”

Cartea poștală s-a dovedit esențială pentru cercetătorii britanici care au încercat să stabilească identitatea soldatului.

„Gândul că Thomas s-ar fi putut gândi la casă, găsind alinare în această carte poștală pe care o păstra asupra lui, ne-a emoționat profund pe toți”, a spus Joe Whitaker.

Alexia Clark, reprezentantă a Centrului Comun pentru Victime și Sprijin Umanitar al Ministerului britanic al Apărării, a explicat că obiectul găsit asupra soldatului a fost „un indiciu crucial”.

Cum au lucrat „detectivii războiului”

Cercetătorii, supranumiți „detectivii războiului”, au corelat cartea poștală cu alte obiecte descoperite la fața locului, inclusiv o mitralieră Lewis și uniforme militare. Astfel, au reușit să restrângă căutările la un grup de soldați din Regimentul Queen’s Royal West Surrey.

Analizele ADN au confirmat identitatea lui Thomas Whitaker și a altor cinci soldați: Horace Frederick Cook, Frederick Martin, Charles Richard Russels, Courtney Darvill Hart și Joseph Turnley.

Pentru rudele lui Whitaker, identificarea mormântului are o semnificație aparte: „Copiii mei, nepoții mei, oricine din familie poate veni acum aici și poate ști unde se află Thomas. Este un lucru minunat”, a spus Paul Whitaker.

În cadrul ceremoniei, un alt membru al familiei, Paul Turnley, a primit un drapel britanic împăturit în semn de recunoaștere a sacrificiului rudei sale, soldatul Joseph Turnley.

Povestea lui Thomas Whitaker este una dintre numeroasele încercări ale autorităților britanice de a identifica soldații dispăruți în Primul Război Mondial, conflict în care peste jumătate de milion de militari britanici au rămas fără mormânt cunoscut.

Editor : C.S.

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