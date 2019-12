Infernul prin care trece un tânăr după ce a îndrăznit să părăsească Armata Republicii Populare Chineze

Forțele armate din China numără aproximativ 2 milioane de oameni, iar faptul că un recrut ar vrea să renunțe la serviciul militar nu ar trebui să ridice probleme deosebite, în special la nivel național.

Cazul lui Zhang Moukang, student la o universitate din provincia Hainan, postat pe varianta în limba engleză a site-ului armatei chineze a atras atenția tuturor, informează CNN.

Efectuarea stagiului militar este obligatorie în China, însă numărul voluntarilor este atât de mare încât rareori s-a aplicat obligativitatea în ultimii ani, mai ales de când numeroși voluntari se oferă să ocupe poziții în forțele armate care trec printr-un proces amplu de modernizare.

Modernizarea necesită mai puțini recruți, dar cu pregătire superioară. Astfel, numărul recruților s-a redus, armata căutând voluntari cu educație superioară în locul recruților înrolați obligatoriu care provin din zone mai sărace ale țării.

Un articol publicat de agenția de știri a statului Xinhua arată că armata chineză preferă să recruteze studenți și absolvenți de facultate.

Zhang s-a înrolat în septembrie, a anunțat că vrea să plece în octombrie, iar în noiembrie a fost dat afară din armată.

Studentul chinez a povestit prin ce trece de când a ales să părăseasc armata.

Zhang se confruntă cu numeroase sancțiuni: nu are voie să călătorească în afara țării timp de doi ani, nu are voie să călătorească în China cu avionul, trenul sau autobuzul, nu are voie să cumpere proprietăți imobiliare, nu poate solicita un împrumut bancar sau o asigurare, nu are voie să pornească o afacere sau să studieze.

Zhang, a cărui vârstă nu a fost făcută publică, nu va avea voie niciodată să aplice pentru un loc de muncă într-o instituție de stat, aici fiind incluse și companiile de stat - în timp ce o mare parte din industria chineză este deținută de stat.

Totodată, tânărul va fi obligată să plătească o amendă de 4.000 de dolari, plus suma de 3.750 de dolari armatei chineze pentru perioada petrecută în armată.

Zhang va fi și umilit în public: acțiunile și sancțiunile sale vor fi făcute publice prin televiziune, presa scrisă și rețelele de socializare.

Editor web: Vlad Mironescu