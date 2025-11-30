Un studiu arată care este „ţara cea mai activă seismic din Europa”

Oamenii de ştiinţă au înregistrat peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia, creând prima bază de date completă din această ţară lovită de cutremure, a anunţat sâmbătă un membru al echipei de cercetare care a realizat studiul, notează AFP, potrivit Agerpres.

Studiul, publicat săptămâna aceasta în revista Scientific Data, „are implicaţii practice pentru siguranţa şi întreţinerea infrastructurilor ţării”, a explicat Vasiliki Mouslopoulou pentru agenţia de greacă de presă ANA.

„Reţelele rutiere, podurile, barajele şi staţiile de generare a energiei electrice trebuie proiectate având în vedere înţelegerea distribuţiei surselor active de cutremure care pot provoca mişcări de teren”, a explicat acest geolog pentru Observatorul Naţional din Atena.

„Grecia este ţara cea mai activă seismic din Europa, deformată de un sistem dinamic de subducţie şi de cea mai rapidă derivă a continentelor din lume”, conform studiului.

Baza de date, numită AFG (Active Faults Greece), listează 3.815 urme de falii, grupate în 892 de falii, dintre care jumătate sunt înregistrate pentru prima dată. Peste 2.000 de urme de falie sunt clasificate ca active.

În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a lovit insula grecească Creta şi a fost resimţit până la Atena.

În ianuarie şi februarie, insula Santorini, o destinaţie turistică importantă din Marea Egee, a înregistrat o activitate seismică excepţională, sute de cutremure ducând la evacuarea a mii de locuitori timp de luni de zile.

Editor : C.L.B.