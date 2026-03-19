Până în prezent, Guvernul iranian s-a dovedit capabil să ocupe rapid posturile vacante din conducerea țării, ceea ce se va întâmpla probabil din nou în cazul pierderilor secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani, și comandantului Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), generalul de brigadă Gholamreza Soleimani. Însă, având în vedere că aparatul de spionaj militar al premierului israelian Benjamin Netanyahu continuă să demonstreze o penetrare profundă a informațiilor și că, alături de președintele Donald Trump, cere o nouă conducere în Iran, se conturează o opțiune care ar putea determina Casa Albă să declare „misiunea îndeplinită”, potrivit unei analize Newsweek.

Printre cei discutați de observatori ca potențiali candidați care să se încadreze în această categorie se numără fostul președinte Hassan Rohani, un politician moderat și cleric de rang înalt care - oarecum ironic - a condus Iranul când Trump s-a certat pentru prima dată cu Republica Islamică în timpul primului său mandat, într-un conflict care a dus la abandonarea unui acord nuclear cheie de către SUA și a declanșat tensiuni crescânde care nu s-au diminuat niciodată cu adevărat.

„Un scenariu de conducere care îl implică pe Rohani ar putea fi o opțiune pentru a-i da lui Trump un sentiment de victorie”, a declarat pentru Newsweek Mojtaba Najafi, un proeminent cercetător și savant iranian stabilit în Franța. „Rohani este foarte pragmatic și relativ orientat spre interacțiunea cu Statele Unite. Dacă evoluțiile de pe teren ar duce la apariția sa ca figură centrală, acest lucru ar putea fi considerat un succes politic pentru Trump.”

„Totuși, un astfel de rezultat ar fi dificil de obținut”, a subliniat Najafi. „Probabil ar depinde de câștiguri semnificative ale SUA pe teren, de slăbirea sau eliminarea figurilor de linie dură și de o schimbare substanțială a echilibrului intern de putere. Mai mult, este puțin probabil ca Israelul să fie mulțumit de un astfel de scenariu. În cele din urmă, totul ar depinde de nivelul de presiune exercitat de Trump.”

„Pe scurt, deși aceasta ar putea fi considerată o opțiune ideală din perspectiva SUA, rămâne foarte dificil de realizat”, a completat specialistul.

Rebrandingul lui Rohani

Triumful electoral inițial al lui Rohani din 2013 a dat o nouă viață celor care doreau o îndepărtare de influența crescândă a fundamentaliștilor, demonstrată în forță prin rezultatele controversate și reprimarea ulterioară a protestelor care au înconjurat ciclul electoral anterior din 2009.

Acest impuls a fost alimentat și mai mult de succesul inițial al Planului Comun și Cuprinzător de Acțiune (JCPOA), prin care SUA și alte mari puteri au convenit să ridice sancțiunile împotriva Iranului în schimbul restricțiilor asupra programului său nuclear.

Însă decizia lui Trump de a anula acordul a dat o lovitură semnificativă poziției lui Rohani, validându-i pe scepticii de la Teheran care preziceau că negocierile cu Occidentul se vor dovedi inutile.

După ce a terminat două mandate, fostul său rival la alegerile prezidențiale, președintele Ebrahim Raisi, a obținut o victorie covârșitoare, Rohani alăturându-se Adunării Experților, formată din 88 de membri, până când, se pare, i s-a interzis de către Consiliul de Tutelă, în ianuarie 2024, să mai dețină un mandat în cadrul organismului însărcinat cu supravegherea succesiunii liderului suprem.

Însă Rohani nu a dispărut niciodată cu adevărat din atenția publică. După moartea lui Raisi într-un accident de elicopter la sfârșitul acelui an, Rohani l-a susținut pe singurul candidat reformator, Masoud Pezeshkian, care a ieșit victorios în urma alegerilor anticipate din 2024, și a continuat să-și exprime nemulțumirile cu privire la cursul actual în declarații frecvente, chiar și în lunile premergătoare războiului.

Chiar înainte de moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în atacurile aeriene comune americano-israeliene care au deschis războiul la sfârșitul lunii trecute, numele lui Rohani era vehiculat ca un potențial succesor, o poziție care a revenit în cele din urmă fiului lui Khamenei, Mojtaba.

Experiența sa de proeminent savant musulman șiit de 12 ani i-a conferit o legitimitate sporită în rândul unor conservatori religioși.

Însă eforturile reformiste ale lui Rohani l-au plasat și în centrul controverselor, prezentându-l adesea ca fiind printre cei care încearcă să profite de autoritatea din ce în ce mai descentralizată, dar totuși nominal absolută, a liderului suprem.

În cel mai recent presupus episod care a fost mediatizat, cu câteva zile înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul comun împotriva Iranului, atât Guvernul iranian, cât și Rohani au negat o știre din ziarul francez Le Figaro, citând surse care susțineau că acesta a încercat să înlocuiască direct poziția lui Ali Khamenei, mobilizând un cadru loial de clerici, ofițeri IRGC și alți actori, doar pentru a fi contracarat de Larijani, care avea să apară cu puteri extinse până la moartea sa recentă.

Deși nici SUA, nici Israelul nu au desemnat în mod explicit schimbarea regimului ca obiectiv al campaniei lor, Trump și-a exprimat preferința ca o nouă conducere să apară din interiorul Iranului, pentru că ambele puteri vizează oficiali de rang înalt legați de elementele mai dure ale echilibrului complex de putere al Iranului, indicând un potențial efort de a devia influența către figuri mai pragmatice.

„Îndepărtarea țintită a unor figuri cheie precum Larijani și Soleimani poate fi înțeleasă nu doar ca un act militar, ci și ca o încercare de a perturba structurile de comandă interne și de a slăbi coeziunea în cadrul IRGC, creând potențial spațiu pentru disidență sau tulburări”, a declarat pentru Newsweek Mohsen Milani, director executiv al Centrului pentru Studii Strategice și Diplomatice al Universității South Florida.

„Washingtonul și Tel Aviv-ul ar saluta, fără îndoială, evoluțiile care duc la o schimbare de regim”, a declarat Milani, autorul recent al cărții „Ascensiunea și rivalitatea Iranului cu SUA în Orientul Mijlociu”. „Mai plauzibil, însă, este că strategia lor a fost de a modela echilibrul intern de putere prin slăbirea elementelor radicale și, acolo unde a fost posibil, prin crearea de oportunități pentru actori mai pragmatici”, a afirmat el.

„Tot restul, inclusiv speranțele pentru o schimbare politică internă, au fost secundare față de acel obiectiv strategic central”, potrivit lui Milani.

Toți ochii sunt ațintiți asupra a cine e în viață

Dincolo de speculațiile privind potențialul său de a conduce Iranul într-un scenariu postbelic, supraviețuirea lui Rohani într-un moment în care Israelul a intensificat țintirea unor figuri proeminente din Iran este cel mai probabil înrădăcinată în lipsa oricărei poziții politice sau militare oficiale ale sale.

Printre alte figuri importante despre care se așteaptă să fie în bătaia focului se numără comandantul-șef al IRGC, generalul de brigadă Ahmad Vahidi, o figură profund influentă promovată după moartea predecesorului său la începutul războiului, comandantul marinei IRGC, contraamiralul Alireza Tangsiri, și comandantul-șef al armatei iraniene, generalul-maior Amir Hatami, membru al armatei convenționale iraniene, cunoscută sub numele de Artesh, care anterior a devenit primul non-membru IRGC numit ministru al Apărării, în timpul administrației Rohani în 2017.

Se crede că evazivul șef al Forței Quds a IRGC, generalul de brigadă Esmail Qaani - succesorul lui Qassem Soleimani, care a fost ucis într-un atac din ianuarie 2020 ordonat de Trump în Irak în timpul primului său mandat - este, de asemenea, încă în viață, trimisul Iranului în Irak negând săptămâna trecută informațiile conform cărora ar fi fost executat pentru că era spion israelian.

Nici președintele Pezeshkian, nici colegul său membru al Consiliului de Conducere Interimar, președintele Curții Supreme Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, nu au fost vizați. Unele relatări neverificate de pe rețelele sociale au susținut că clericul senior ayatollahul Alireza Arafi, care face parte și din organismul temporar format din trei persoane înființat după moartea lui Khamenei, a fost ucis la scurt timp după numirea sa, deși nici Iranul, nici Israelul nu au susținut aceste afirmații.

Cât despre Trump, acesta a indicat în repetate rânduri că are în minte mai multe persoane care să conducă Iranul, deși a sugerat că unele sau toate aceste personalități au fost deja ucise, fără a le specifica identitățile.

Trump a indicat, de asemenea, o lipsă de cunoștințe cu privire la soarta noul lider suprem sau la cine conduce efectiv țara, susținând doar că unele persoane au încercat să se angajeze în negocieri - o afirmație negată de oficialii iranieni.

