Un supravieţuitor al masacrului de la Paris îi acuză de ipocrizie pe manifestanţii "March of Our Lives"

Jesse Hughes, solistul formaţiei Eagles of Death Metal, supravieţuitor al masacrului de la Paris din seara de 13 noiembrie 2015, a publicat un mesaj pe reţelele de socializare prin care îi numeşte "ipocriţi" pe liceenii americani care au manifestat sâmbătă împotriva armelor de foc la "March of Our Lives", scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Un val de proteste a urmat postării cântăreţului de la formaţia Eagles of Death Metal. Pe Instagram, Jesse Hughes a publicat un desen ironic, în care o femeie explica interlocutorului ei că "şi-a aruncat arma pentru a contribui la încetarea violenţei". Răspunsul bărbatului: "Mi-am tăiat organele genitale pentru a opri violurile".

Cântăreţul i-a acuzat de ipocrizie pe tinerii care luptă pentru schimbarea legii armelor de foc în Statele Unite, afirmând că "denigrează şi exploatează memoria celor 16 liceeni care au murit din dorinţa de a obţine "like-uri" şi de a atrage atenţia mass-media pe Facebook". El nu vede decât ipocrizie în manifestările liceenilor, pe care le numeşte "patetice şi respingătoare".

Referindu-se la atentatele de la Paris din noiembrie 2015, Hughes a vorbit despre faptul că "a supravieţuit masacrului", amintind că "armele de foc l-au apărat" pe el şi pe prietenii lui la Bataclan.

Nu este prima oară când muzicianul suscită polemici prin comentariile sale. El a adus grave acuzaţii securităţii de la sala de spectacole Bataclan, insinuând complicitatea paznicilor cu teroriştii.

Un milion de americani au manifestat, sâmbătă, în mai multe oraşe din Statele Unite. La apelul liceenilor care au supravieţuit în urma masacrului din Parkland (Florida), mii de persoane au ieşit pe străzile din Washington şi New York pentru a cere încetarea liberei circulaţii a armelor de foc.

Printre ei, mai multe staruri li s-au alăturat: George Clooney, Paul McCartney. Acesta din urmă a purtat un tricou negru pe care a scris: "Putem pune capăt violenţei cu arme de foc". Fostul membru The Beatles a evocat cu emoţie, pentru CNN, moartea lui John Lennon, asasinat cu cinci gloanţe în decembrie 1980: "Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost ucis din cauza violenţei cu arme de foc nu departe de aici", a spus el.

Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Ariana Grande şi alţi artişti au cântat la "March for Our Lives", sâmbătă, în Washington, în timp ce actorul George Clooney, regizorul Steven Spielberg, cântăreaţa Cher şi alte vedete s-au numărat printre sutele de mii de protestatari care au ieşit pe străzi în mai multe oraşe. Unele dintre aceste celebrităţi au făcut şi donaţii în sprijinul evenimentului iniţiat de elevi, împotriva violenţei cu arme de foc, după atacul care a avut loc pe 14 februarie la un liceu din Parkland, Florida.

În urma atacului de la Marjory Stoneman Douglas din Parkland au murit 17 elevi şi profesori.