Un tibetan a călătorit mii de kilometri pe jos timp de peste 10 ani ca să scape din China. Cum a reușit să păcălească autoritățile

Când Phurba Tsering, care locuia într-un sat din Tibet, a refuzat să îl repudieze pe Dalai Lama și să agațe pe pereții casei sale postere cu Mao Zedong și alți lideri chinezi, poliția l-a arestat, l-a interogat și l-a torturat. Din momentul în care a reușit să evadeze din închisoare, Phurba știa că nu mai putea să se întoarcă acasă la familia lui și a pornit într-o călătorie ce avea să dureze mai bine de 10 ani, în care a străbătut mii de kilometri pe jos, prin munți, traversând trei țări ca să scape de autoritățile chineze care l-au vânat necontenit.

Oficialii partidului comunist chinez au început din 2012 să îi ademenească pe locuitorii satului tibetan Larima, oferindu-le case noi și alimente gratis.

În schimbul acestor „cadouri”, sătenii trebuiau să renunțe la budism și la mărgele lor de rugăciune și să jure că i se vor opune lui Dalai Lama. Pentru tibetani, liderul lor religios reprezintă întruchiparea credinței lor. Pentru Beijing, el este un separatist periculos, un inamic al statului.

Unii dintre consătenii lui au acceptat ajutoarele de la stat, prefăcându-se că sunt loiali Beijingului. Nu și Phurba, care a refuzat oferta, mulțumindu-se cu cadourile mai modeste pe care le primeau toate familiile.

În aceste cadouri se afla și un poster cu Mao Zedong și alți lideri chinezi. Autoritățile le-au spus familiilor din sat să își agațe posterele în casă în semn de mulțumire.

Cu toate că avea o soție și trei copii mici pe care se chinuia să îi întrețină din banii obținuți din culesul de Ophiocordyceps sinensis, o ciupercă patogenă pentru insecte folosită în medicina tradițională chineză, Phurba nu putea suporta ideea ca oficialii partidului comunist să îi cumpere loialitatea și să îl oblige să i se împotrivească lui Dalai Lama.

Un poster ars cu Mao Zedong i-a schimbat complet viața

Phurba a aruncat posterul la gunoi și apoi a ars gunoiul pe malul râului Xianshui. El nu și-a dat seama, în acel moment, că gestul său de sfidare avea să îi schimbe complet viața.

Câteva zile mai târziu, poliția a bătut la ușă și l-a luat pe Phurba la secție. El avea 30 de ani la acea vreme și nu avea să se mai întoarcă niciodată acasă.

La secție, șase polițiști l-au bătut pe Phurba cu pumnii și picioarele și cu țevi de metal. Polițiștii, conduși de un ofițer provenind din populația chineză han pe care localnicii tibetani l-au poreclit „Nas-strâmb”, l-au biciuit pe Phurba cu o sârmă spiralată și l-au lovit cu un baston cu electroșocuri pentru animale.

În timp ce îl băteau, polițiștii i-au arătat două fotografii. Una dintre ele era o poză cu Dalai Lama pe care poliția a găsit-o în casa lui Phurba: „De ce îi ești așa de recunoscător? Îți dă el măcar o gură de mâncare?” l-au întrebat polițiștii.

A doua poză îl arăta pe Phurba pe malul râului în timp ce dădea foc posterului cu Mao. „De ce ești atât de nerecunoscător liderilor partidului comunist? Ce faci tu cu portretul lor?”

„Ard gunoiul”, a răspuns Phurba. „Deci tu crezi că liderii partidului comunist sunt gunoaie?” „Da”, a răspuns el copleșit de furie.

Primul miracol și evadarea de la închisoare

După încă două zile în care a fost bătut în continuu, a venit primul miracol: unul dintre polițiști – un tibetan dintr-o familie din același sat – i-a aruncat o bucată subțire de metal asemănătoare unei antene radio.

Phurba a reușit să își descuie cătușele cu obiectul metalic și a descoperit că ușa celulei sale era deschisă. Înfometat și plin de răni, Phurba s-a ascuns în casa unei rude. Nu putea sta prea mult acolo pentru că știa că „Nas-strâmb” avea să îl caute peste tot.

Drept pedeapsă pentru că soțul ei a scăpat din captivitate, Tsering Lhamo, care trebuia să aibă grijă de cei trei copii ai familiei – unul dintre ei de doar câteva săptămâni – a fost obligată să lucreze ca servitoare neplătită la secția de poliție.

După 18 luni în care a curățat podele, a tăiat lemne, a curățat zăpada și a spălat toaletele, Tsering a luat o decizie grea: a plecat de acasă într-o călătorie de 200 de kilometri până în Golog, o regiune montană locuită tradițional de nomazi tibetani.

Odată ce avea să strângă destui bani, Tsering plănuia să se întoarcă după copiii ei. Pe drum, ea a întâlnit un călugăr care a ajutat-o să își găsească de lucru.

„De multe ori mă gândeam că ar fi mai bine dacă aș muri decât să trăiesc așa”

În același timp, Phurba s-a refugiat în munții din jurul satului său. Unchiul lui din partea mamei a murit într-o închisoare din China, în timp ce un alt unchi a fost forțat să renunțe la călugărie și s-a ascuns în munți, la fel ca el. Dalai Lama „era în inimile noastre încă de pe vremea strămoșilor noștri”, a spus Phurba pentru Wall Street Journal.

Frații lui îi aduceau mâncare în locuri izolate, departe de alte așezări și zone patrulate de poliție. După doi ani de la evadarea lui Phurba, doi dintre frații lui au fost arestați și torturați.

Nemaiavând puterea să care după el un cort, Phurba dormea de cele mai multe ori pe pământ. Lunile s-au transformat în ani, iar Phurba a început să arate „ca un monstru”.

„De multe ori mă gândeam că ar fi mai bine dacă aș muri decât să trăiesc așa”, a povestit Phurba. Cel mai rău era că nu mai știa nimic despre familia lui.

După cinci ani în care a cutreierat munții din vestul regiunii Sichuan, Phurba s-a decis să meargă în nord, înspre Golog, acolo unde trăia o rudă îndepărtată – un călugăr – care ar putea ști unde se află familia lui.

O întâlnire nesperată și un secret dezvăluit după ani de zile

Phurba s-a deghizat în pelerin pentru a nu atrage prea multă atenție și ca să poată călători fără să mai fie nevoit să ocolească zonele locuite. Phurba a reușit până la urmă, după luni de zile, să vorbească la telefon cu mama lui, Ashong, iar aceștia s-au reunit în zonele muntoase din Hainan, o regiune tibetană din provincia Qinghai.

„Ea nu mai arăta ca mama pe care mi-o aduceam eu aminte”, a spus Phurba. „Ea și-a dat seama cât am suferit doar uitându-se la mine.”

Ashong i-a dezvăluit secretul evadării din custodia poliției sale cu ani în urmă. Ea a plătit mită familiei unuia dintre polițiști ca să îl ajute pe Phurba să scape din arest.

Pema, unul dintre frații lui Phurba care au fost arestați de autorități, a spus că nu îl învinuiește pe fratele lui pentru anii grei de pușcărie. Dar, dacă ar putea să dea timpul înapoi, nu l-ar mai lăsa să ardă acel poster.

„Am ajuns la concluzia că nu avem nicio speranță dacă rămânem în Tibet”, a spus Phurba, care a reușit să fugă din Tibet în Nepal și, apoi, să se refugieze în Dharamshala, un oraș din nordul Indiei unde și Dalai Lama a fugit în 1959.

Binecuvântarea lui Dalai Lama. „Ai fost mereu în gândurile mele”

În India, Phurba a primit binecuvântarea lui Dalai Lama. „Te-ai confruntat cu multe greutăți în călătoria ta, ai fost mereu în gândurile mele”, i-a spus Dalai Lama. „Nu-ți face griji, te vei reuni cu familia ta.”

Peste încă un an, și soția lui Phurba a reușit să scape din Tibet, împreună cu cei trei copii ai lor și mama lui Phurba. Tsering era gravidă în șase luni când a făcut această ultimă călătorie.

Pema a scăpat, la rândul său, din China împreună cu mama lui și trăiesc într-o localitate din sudul Indiei unde au un mic restaurant.

Phurba și Tsering vând găluște și tăiței tibetani dintr-o tarabă ambulantă. Nu este o viață ușoară, dar celor doi le place să trăiască la munte pentru că le aduce aminte de casă.

