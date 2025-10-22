Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi influenceri de pe TikTok să se căsătorească, după ce au postat imagini în care se sărutau

Live TV

Data publicării:
Idris Mai Wushirya şi Basira Yar Guda
Idris Mai Wushirya şi Basira Yar Guda

Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat „indecent”, au declarat marţi pentru AFP două surse judiciare şi poliţieneşti.

Luni, un judecător i-a ordonat Poliţiei Şariei din Kano, denumită Hisbah, să oficieze într-un interval de până la 60 de zile căsătoria între doi utilizatori de TikTok pentru faptul de a fi publicat videoclipuri care îi arătau în timp ce se sărutau, o faptă considerată indecentă în societatea musulmană conservatoare din Kano.

„Tribunalul a ordonat Hisbah să îi căsătorească pe bărbatul şi femeia în cauză, deoarece ei sunt atât de îndrăgostiţi încât îşi afişează idila pe TikTok”, a declarat Baba-Jibo Ibrahim, purtător de cuvânt pe teme judiciare al autorităţilor din statul Kano, citat de Agerpres. „Tribunalul a ordonat ca mariajul să fie celebrat într-un termen de două luni”, a adăugat el.

Idris Mai Wushirya şi Basira Yar Guda, care suferă de nanism, au distribuit videoclipuri ce îi arată în timp ce se sărutau şi se strângeau în braţe.

Viitorul mire, care a avut deja în trecut mai multe probleme cu autorităţile locale din cauza unor videoclipuri considerate „indecente”, a fost arestat şi plasat în arest preventiv.

Un reprezentant al Hisbah a confirmat că a primit ordinul tribunalului în cursul zilei de luni şi că a început deja pregătirile pentru această nuntă.

„Deşi tribunalul a declarat că ar trebui să oficiem căsătoria într-un termen de 60 de zile, noi suntem hotărâţi să o organizăm cât mai curând posibil”, a declarat Abba Sufi, directorul general al Hisbah.

Potrivit declaraţiilor sale, „viitorii soţi şi-au dat consimţământul”.

Părinţii lui Idris Mai Wushirya au fost convocaţi luni la sediul Hisbah, unde aceştia şi-au dat „consimţământul explicit”, în timp ce Hisbah încearcă acum să ia legătura cu membrii familiei Basirei Yar Guda, care „trăiesc în statul Zamfara”, la o distanţă de peste 300 de kilometri, a precizat Abba Sufi.

Kano este unul dintre cele 12 state nigeriene cu populaţie majoritar musulmană, unde Şaria coexistă cu dreptul comun.

Poliţia Hisbah a fost creată în 2001 pentru a aplica dispoziţiile legii islamice Şaria în acest stat.

Kano găzduieşte totodată o industrie cinematografică în plin avânt, denumită Kannywood, care produce peste 200 de filme pe lună în limba hausa, vorbită în această regiune şi în toată Africa Occidentală.

Biroul Cenzurii înfiinţat de predicatorii musulmani şi administraţiile locale pentru a supraveghea industria Kannywood şi-a extins în 2022 activităţile şi asupra reţelelor de socializare.

Poliţia Hisbah arestează şi condamnă cu regularitate diverşi influenceri ale căror conţinuturi publicate pe reţelele de socializare le consideră "imorale".

