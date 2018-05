Un val de caniculă a făcut cel puțin 65 de morți, în Karachi. La ce valori au urcat temperaturile

Cel puţin 65 de persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele trei zile din cauza unui val de caniculă care a afectat oraşul-port Karachi, din sudul Pakistanului, unde temperaturile maxime au ajuns până la 44 de grade Celsius, informează marţi Xinhua, citat de Agerpres.

The heat wave in Karachi took about 65 people#Karachi #HeatWave #Weather pic.twitter.com/qnQpFMAbmf